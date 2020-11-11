الإنسان ضعيف وعاوزين زي روقة.. رجال يوضحون أسباب وجود الزوجة الثانية

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"أدعم منع تعدد الزوجات".. هاشتاج بات يضج مواقع التواصل الاجتماعي، بين رواد "السوشيال ميديا" في إطار مناقشة أسباب التعدد، بل والوقوف عليها ومنعها تماما، كما يحدث بتونس.

تعدد الزوجات، تلك الرخصة الشرعية التي أعطاها الله للرجال، ضمن ميثاق وشروط، ربما التزم بها البعض، وربما تجاهل البعض الآخر شروطها وتمسك بفكرة التعدد من أجل التعدد فقط.

أسباب ربما إجبارية، وقد تكون لدوافع نفسية، تدفع الرجال للبحث عن زوجة ثانية، يجيب عنها الرجال لـ "هن".

لماذا يلجأ للرجل للزوجة الثانية؟.. الإنسان ضعيف وعاوزين زي روقة

بهذه الكلمة رد "أحمد.ع" 38 عاما، سائق خاص، موضحا أن الرجل في البداية والنهاية يتزوج من امراة، بمعنى أنها تشاركه هذا الفعل، وإن هناك سيدات هن من يلاحقن الرجال. قائلا: "فيه ستات بتجري ورا الراجل المتجوز، والإنسان ضعيف هيعمل إيه يعني ممكن يوافق خصوصا لو اتشدلها"

أما "عمر.م" 35 عاما، فأوضح أن الأسباب تكمن في احتياجات الرجل، خاصة إذا أهملت الزوجة جانبا من الجوانب الأساسية. قائلا: "فيه ست تهتم بالعيال والبيت وتهمل جوزها، وفيه اللي مهتمة بس بشغلها وسايبة حقوق جوزها". متابعا: "الراجل عاوز زي روقة واحدة تدلعه ومتحطش رأسها برأسه".

بينما أجاب "عمرو.أ" 38 عاما، متزوج ولديه طفلين، على السؤال، قائلا بأن الزواج الثاني من فطرة الرجل: "الست بطبيعتها بتحب واحد، لكن الراجل ممكن يحب أكتر من واحدة، عشان كده ربنا سمحله بالتعدد".

وأضاف: "لولا الماديات كانت كل الرجالة اتجوزت تاني، بنحب نعرف ونشوف كل أنواع الستات".

في حين وجد "محمد.م" 26 عاما، أعزب، أن السبب الوحيد الذي يجبره على الزواج من ثانية هو إصابة الزوجة الأولى بأمر يمنعها عن الإنجاب. موضحًا رأيه: "أنا بدور على الخلفة والاستقرار، ومش عاوز حاجة تاني".