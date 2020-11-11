تمنع تساقط الشعر وظهور القشرة.. تعرف على فوائد القرفة لفروة الرأس

صحة

لا تقتصر القرفة على كونها مشروبا فقط، حيث تعتبر أيضا من الأعشاب التي تتميز بتعدد فوائدها للجسم كله، وبخاصة لفروة الرأس والشعر، حيث تحتوى على زيوت أساسية وحديد وبروتينات ودهون وفوسفور وصوديوم وبوتاسيوم وفيتامين C وA ومضادات أكسدة وغيرها.

واشتهر تناول القرفة في العصور القديمة كالعصر الروماني والفرعوني وغيرها من الحضارات التي كانت تعتمد على الأعشاب في بداية حياتها.

وتعد القرفة من الأعشاب الأكثر فعالية في حل مشاكل شعر وعلى رأسها التساقط والقشرة، ونقدم بعض فوائد القرفة للشعر ومنها:

1- تزود فروة الشعر بالمعادن والفيتامينات اللازمة التي تعمل على تجديد فروة الرأس وتمنع تساقط الشعر ويمكن إضافة زيت الزيوت إليها للحصول على نتيجة أفضل في أي وقت.

2- تمنح الشعر النعومة والمعان وتساهم في إطالته بشكل ملحوظ كما تتضاعف من نسبة كثافته.

3- استخدام القرفة بشكل متواصل على الشعر قضى على القشرة تمامًا ويخفف من الحكة الشديدة المصاحبة له.

4- تعمل القرفة بشكل فعال على تنشيط الدورة الدموية في الرأس مما يساهم في تعزيز نمو الشعر.

5- كما تساعد القرفة على إزالة السموم والبكتيريا من فروة الرأس.

6- تعد معقم لفروة الرأس من ترسبات مستحرات العناية.

وصفات متنوعة لاستخدامات القرفة للشعر

الوصفة الأولى: لتقليل تساقط الشعر

ملعقتان من القرفة المطحونة

ملعقة من العسل

ملعقة من زيت الزيتون

طريقة الاستخدام

يتم مزج جميع المكونات بشكل جيد، ثم يوزع المزيج مباشرة على الشعر مع فركه لمدة دقيقتين ويغطى الشعر بمنشفة دافئة لمدة 45 دقيقة قبل الغسل بماء وشامبو.

الوصفة الثانية: لنعومة الشعر

ملعقتان من القرفة المطحونة

ملعقتان من الألوفيرا

ملعقة كبيرة من ماء الورد

طريقة الاستخدام

يتم مزج مسحوق القرفة مع الألوفيرا وماء الورد، ثم يفرد الخليط على فروة الرأس الخصلات جيدًا ويترك ساعة قبل غسل الشعر بالماء الدفئ والشامبو وينصح بتكرار الوصفة مرتين أسبوعيًا.

الوصفة الثالثة: لتنظيف فروة الرأس

ملعقة كبيرة من القرفة المطحونة

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون

ملعقة من بيكربونات الصوديوم

طريقة الاستخدام

يتم مزج المكونات جيدًا ثم يقسم الشعر إلى عدة أقسام لتوزيع الخليط على فروة الرأس مع التدليك بحركات دائرية، ونضع باقي الخليط على خصلات الشعر مع التركيز على الأطراف ونغطي الشعر بقبة نايلون لمدة 40 دقيقة قبل الغسيل بالشامبو والبلسم المناسب.