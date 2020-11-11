بنظام غذائي قاس بدون اللبن والحلويات.. لاعبة روسية تكشف سر لياقتها

صحة

كشفت الروسية داريا كليشينا، لاعبة رياضة الوثب الطويل، عن قائمة الأطعمة التي تتجنبها لعدم اكتسابها وزن زائد، ونشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، مما جعل جمهورها يتفاعل معها ويبدأ في حفظها لتقليدها.

وأكدت "داريا" أن الكيلوجرامات الزائدة التي تعيقها ليس فقط أثناء التدريبات والمباريات بل في حياتها اليومية أيضًا، مؤكدة أن من أبرز الأطعمة التي تنصح بها الناس لتجنبها، هي الحلويات بأنواعها والأطعمة المقلية والمشروبات الغازية والمعجنات والعصائر المصنعة، بجانب الوجبات السريعة والخبز ومنتجات الألبان.

وأوضحت اللاعبة الروسية أن استبعاد هذه الأطعمة من النظام الغذائي، يساعدها على البقاء طوال الوقت في حالة صحية جيدة ونشاط وحيوية.

وتبلغ اللاعبة الروسية داريا كليشينا، من العمر 29 عامًا، وأحرزت الميدالية الفضية في بطولة العالم عام 2017، كما حصلت على لقب بطلة أوروبا ضمن القاعات المغلقة مرتين، وكانت البطولة الوحيدة لألعاب القوى في روسيا، وقد شاركت في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في عام 2016 في ريو دي جانيرو البرازيلية.