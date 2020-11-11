محمد اسماعيل - القاهرة - هذا الكونسيلر يخفي البثور ويخلصك منها

د ب أ-

أفادت بوابة الجمال "هاوت.دي" الألمانية بأن الكونسيلر المحتوي على مواد مُزيلة للطبقة المتقرنة، مثل حمض الساليسيليك، لا يخفي البثور فحسب، بل يعمل أيضا على تجفيفها، ومن ثم التخلص منها.

ولإخفاء البثور مع التمتع بمظهر متجانس للبشرة، تنصح "هاوت.دي" باختيار كونسيلر ذي درجة لون متوافقة مع لون البشرة، مع مراعاة توزيع الكونسيلر بدقة بحيث يتماهى لونه مع لون البشرة.

ولهذا الغرض، ينبغي تطبيق الكونسيلر بشكل متساو بواسطة قطعة من القطن أو عود قطني، ثم توزيعه برفق بواسطة إصبع نظيف بحيث يتجانس لون الكونسيلر مع لون البشرة، ومن ثم تبدو البشرة بلون موحد.

كانت هذه تفاصيل خبر لايف ستايل .. نصائح الجمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.