"امرأة واحدة لا تكفي".. لماذا يلجأ الرجل لـ"الجوازة التانية".. سيدات تجيب

علاقات و مجتمع

آراء متباينة حول أسباب الزواج الثاني للرجل ترويها سيدات من أعمار مختلفة، يتحدثن عن لجوء بعض الرجال لهذه الخطوة، إما للبحث عن الحب والاهتمام أو قدرته المادية شجعته على ذلك أو بسبب أن "عينه ذايغة"، لإشباع غريزته رافعًا شعار "امراة واحدة لا تكفي".

تحكي شيماء محمد، مطلقة ولديها طفلين، أن هناك أسباب كثيرة لزواج الرجل من أخرى، أهمها أنه قادر ماديًا ويعلم أن الدين أباح له ذلك: "أهم حاجة عن الراجل في الدنيا هي الغريزة دي بطبيعة الحال مبتشبعهاش واحدة بس"، مؤكدة أن الشخص الذي لا يفكر في هذه الخطوة الذي يعلم من البداية أن هذا القرار غير مطروح: "يا إما عشان هيؤدى لخراب بيته الأولانى، أو عشان حرام زى إخواتنا المسيحيين".

تقول "شيماء" لـ"هن"، إنه لا يوجد رجل ليس لديه هذه الرغبة في الزواج من أخرى لو علم أن زوجته الأولى لن تغضب أو هذا القرار لن يتسبب في خراب بيته: "هيتجوز على طول"، لافتة إلى أنها ليس لديها مانع في الزواج من متزوج شرط يكون ذلك بموافقة زوجته الأولى ويكون قلبه ممتلئا بحبها وسوف يعدل بينهما: "هكون أصلا مبسوطة علشان يكون معايا وقت لأولادى وحياتى".

فيما قالت سمية إبراهيم، إن هناك أسبابا كثيرة تدفع الرجل للزواج الثاني منها أن "عينه ذايغة"، أو حب امرأة أخرى وفي نفس الوقت يحب الزوجة الأولى أيضًا ولا يريد طلاقها، أو معه أموال وقادر على فتح بيت آخر أو يريد تطبيق السنة أو يحل مشكلة مجتمعية مثل العنوسة.

وأضافت، أنها لن تقبل بأن يتزوج زوجها من أخرى لأي سبب أيًا كان: "مع إن الجواز حلال بس مش هقبل بالحلال، ولو عايز يتجوز يطلقني"، مؤكدة أن هناك أسبابا متعلقة بالستات تجعل الرجل يتزوج من أخرى مثل عدم اهتمامها بنفسها وإهمال البيت والأولاد والشغل لعدد ساعات طويلة على حساب حياتها الزوجية.

وتكمل: "الراجل عايز يدلع وفيه ستات نكدية ودمها تقيل وبتجيب المشاكل والراجل مش بيحب يطلقها عشان الولاد فبيشتري دماغه ويتجوز وفيه رجال قلوبها بتساع آلاف ماشاء الله"، مؤكدة أن ليس هناك علاقة مستمرة للأب لابد أن يكون بها خلل لأي سبب سواء من طرف واحد أو طرفين.

تتحدث إيناس محمود، عن أسباب لجوء بعض الأزواج للزوجة الثانية من وجهة نظرها قائلة: "ممكن يكون سبب في الحفاظ على استمرارية الحياة مع الأولى بدل ما يطلقوا والأطفال يتشردوا"، مؤكدة أن من الأسباب التي تجعل الرجل يتزوج مرة أخرى أيضًا أنه تزوج في سن مبكر وفوجئ أنه لم يستمتع بحياته ولم يختر الأنسب له ويريد أن يعيش قصة حب مع أخرى.

بينما أكدت سارة مبارك، 31 عاما، متزوجة ولديها طفلة، أن الرجل ملول بطبعه ويحب التغيير، وإن توفرت لديه الإمكانيات ووجد امرأة أمامه جميلة وأعجب بها سيكون مستعدا نفسيًا للدخول في علاقة جديدة: "وهي كمان لو حبته هتعرف تخليه يتجوزها وده سبب من الأسباب، في كتير بقي زى مثلا إنه محتاج أولاد أو أن فيه مشاكل متنوعة بقي زى انشغال الزوجة وخلافه، وسبق وانفصلت عن زوجي ورجعتله تاني، وعمري ما أقبل أكون زوجة تانية لو عايز يتزوج يتفضل يطلقني ويعيش حياته".