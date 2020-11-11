كتب: هن - 01:35 ص | الأربعاء 11 نوفمبر 2020

قدمت الشيف نورا السادات، طريقة عمل صدور الدجاج بالجبنة، وذلك من خلال برنامجها "عمايل إيديا" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من الوجبات التي يمكن تحضيرها بسهولة. مقادير عمل صدور الدجاج بالجبنة 6 صدور دجاج مخلي 2 كور موتزاريلا طماطم شرائح صلصة اسباراجوس مسلوق زعتر ريحان بابريكا ملح وفلفل جوزة الطيب زبادي زيت زيتون طريقة عمل صدور الدجاج بالجبنة تتبل صدور الدجاج بالزعتر والريحان والملح والفلفل وجوزة الطيب والزبادي ثم تشوى صدور الدجاج جيدًا على الجهتين في زيت الزيتون يوضع فوق كل قطعة دجاج صلصة ثم الطماطم وشريحة موزاريلا تدخل الفرن حتى ذوبان الجبنة وتقدم مع السباراجوس

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل صدور الدجاج بالجبنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.