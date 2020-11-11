كتب: هن - 01:05 ص | الأربعاء 11 نوفمبر 2020

عرض الشيف شربيني، طريقة عمل سمان بالأرز المعمر، وذلك من خلال برنامجه "الشيف" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من الأطباق الرئيسية التي يمكن تحضيرها بخطوات بسيطة في المنزل. مقادير عمل سمان بالأرز المعمر سمان صغير الحجم 4 أكواب لبن مغلي قشطة كريمة 2.5 كوب أرز سمنة بصلة كبيرة مبشورة مفروكة بالملح والفلفل ملح فلفل أسود جوزة الطيب بصل وثوم بودرة طريقة عمل سمان بالأرز المعمر يغلى اللبن على النار يوضع الأرز المصري المغسول والمنقوع في الماء لمدة 1/4 ساعة في الطاجن توضع السمنة على الأرز في الطاجن يضاف الملح والفلفل الأسود يضاف اللبن المغلي للأرز ثم تضاف القشطة للأرز يبشر البصل ويفرك بالملح والفلفل الأسود يتبل السمان من الداخل والخارج بالبصل المتبل وبين الجلد واللحم يوضع السمان في الطاجن مع الأرز وصدره لأسفل ليتم النضج تضاف السمنة البلدي على الوجه يدخل الطاجن في الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 40 دقيقة في فرن ساخن يزين على الوجه بالكزبرة المفرومة والفلفل حسب الرغبة

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