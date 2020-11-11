ما أسباب التهاب حافة الجفن؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قالت الرابطة الألمانية لأطباء العيون إن التهاب حافة الجفن يعد من أمراض العيون الشائعة، مشيرة إلى أنه يرجع لأسباب عدة تتمثل في العوامل الوراثية واضطرابات في وظيفة الغدد الدهنية والإصابة ببكتيريا أو فيروسات.

ومن الأسباب الأخرى لالتهاب حافة الجفن الحساسية والتهاب الجلد العصبي وارتداء عدسات لاصقة.

وشددت الرابطة على ضرورة علاج الالتهاب على وجه السرعة؛ نظرا لأنه قد يؤدي إلى تشوهات بالجفن أو يُحدث تلفيات بالقرنية.

وإلى جانب العلاج الدوائي يمكن مواجهة بواسطة العناية الجيدة بالعين والرموش واتباع اشتراطات النظافة الصحية.

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