توقعات الأبراج اليوم 11-11-2020: أزمة للجوزاء.. وحب لهؤلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - هل تودون معرفة المستقبل وما يخبئه لكم الحظ؟.. "لايف ستايل الخليج 365" يُقدّم لكم توقّعات المستقبل وحظك اليوم، مستندًا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب بحسب"Horoscop"

برج الحمل:

استمتع مع أحبائك وضع همومك جانبا، ولا تفكر في العواقب السلبية المحتملة.

برج الثور:

أنت قادر على أن تكون محبًا للغاية، تتألق طبيعتك الهادئة والساحرة.

برج الجوزاء:

ربما يكون من الصعب عليك أن تقول ما تشعر به حقًا، قد يكون لديك انطباع بأنك تخضع للاختبار من قبل أي شخص آخر.

برج السرطان:

قد تشعر أنك ممتلئ بالطاقة الهائلة وأنت تمضي في يومك، إن إحساسك بالمغامرة مرتفع، وهناك القليل جدًا مما يحبطك.

برج الأسد:

تزداد المواقف الرومانسية احتدامًا، ضع الموضوعات الجادة جانبًا وخصص وقتًا للاستمتاع وتكون أكثر اجتماعية.

برج العذراء:

في معظم الأوقات، من الجيد أن يكون لديك آراء قوية وأن تكون مستقلاً.

برج العقرب:

لقد حان الوقت لتأخذ زمام المبادرة، قد يكون هناك جزء واحد مهم من حياتك لن يتم التخطيط له تمامًا، وهو الحب والرومانسية.

برج الميزان:

أصبح ممارسة الحب الحسي والعاطفي بالتأكيد على جدول أعمال الأنشطة الليلة، لا تدع شخصًا آخر يملي عليك طريقك، أنت تعرف ما تريد.

برج القوس:

اعلم أنه عليك عدم التوقف عن الاستمتاع، الضحك والأوقات السعيدة في انتظارك اليوم.

برج الجدي:

الحب والرومانسية في طريقك، تعامل مع شريك حياتك بمودة، لكن لا تفسده لدرجة أن يصبح أنانيًا وينتهي به الأمر بتجاهل جميع رغباتك واحتياجاتك.

برج الدلو:

ستصبح أكثر واقعية بشأن الحب، تعامل معه بذوق وشجاعة، كن أكثر تعبيراً عندما يتعلق الأمر باحتياجاتك ورغباتك.

برج الحوت:

على الرغم من أنك قد تشعر بالضعف عندما يتعلق الأمر بالحب والرومانسية، فإن هذا لا يعني أنه يجب عليك إخفاء ذلك، انطلق ودع هذا الجانب من شخصيتك يلمع.