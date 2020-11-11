بعد إعلانها حملها دون زواج.. معلومات عن الفنانة التونسية عائشة عطية

علاقات و مجتمع

بصورة صادمة، أعلنت الفنانة التونسية الشابة، عائشة عطية، أمام جمهورها ومتابعيها، عن حملها بالشهر الرابع دون زواج، مؤكدة أن الأمر نتج عن علاقة حب، تخلى عنها الطرف الآخر.

وشاركت "عائشة" بصورتها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، معلقة: ''أنا في الشهر الرابع وحكايتي ماهيش بعيدة على حكايات قبلي، وإن شاء الله عندي طرف أمل متصيرش بعدي''.

وأضافت الفنانة: ''أنا حبيت راجل وعدني بالزواج، وعشنا قصة حب من طرفي أنا، وحبلت منه أما مشا وخلاني... محبنيش... ومنعرش بش يستعرف ببنتي ولا لأ.. بالقانون أكيد بش أكون بوها، أما قدام الناس؟؟؟ وقدام عايلتي في مجتمع لا يرحم، لا بش يرحمني ولا بش يرحم بنتي''.

وتابعت عائشة: ''إلي عملته أنا غلط. أما متحكموش عليا، ولا على طفلة اغتصبوها ولا على صغير جا في "الحرام"، كلمة نكرها خاتر إعايروك باها نهار آخر''.

معلومات عن عائشة عطية

- من مواليد 8 فبراير عام 1991.

- تبلغ من العمر 29 عامًا.

- درست في المعهد العالي للدراسات التجارية بقرطاج.

- بدأت مشوارها الفني كمغنية.

- شاركت في عدد من الأفلام، منها "أنا عائشة" فيلم قصير 2016، و"بسلامته" فيلم مصري عام 2017، و"العربي بن مهيدي" فيلم جزائري عام 2017.

- جاءت شهرتها بمشاركتها في مسلسلي "نواره الهوا"، و"وردة وكتاب".

- تحرص على مشاركة متابعيها عبر موقع "انستجرام" صورًا من حياتها اليومية.

- تتميز بجرأتها ونشرها عدد من الصور المثيرة على الشواطئ، وغيرها من جلسات التصوير الأخرى.

- تحب تربية الكلاب، حيث ظهرت في عدد من الصور بصحبة الكلاب الخاصة بها.

- تمارس عددا من الرياضات المختلفة، منها، اليوجا والملاكمة.

- في أغسطس الماضي، احتفلت بوصول متابعيها إلى 100 ألف مشترك، عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب.