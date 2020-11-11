علاقات و مجتمع
تحول هاشتاج "أدعم قانون منع تعدد الزوجات في مصر" إلى حديث السيدات والفتيات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، لمناقشة ضرورة البحث عن الضوابط الحاكمة لتعدد الزوجات في مصر.
وأوضح المحام محمود البدوي، ضوابط تعدد الزوجات، مبينا أن القانون أكد على ضرورة إخطار الزوجة من خلال وثيقة الزواج الثاني، وذلك من خلال إخطار رسمي على محل إقامة الزوجة الأولى وإخبارها بزواج زوجها.
وأضاف "البدوي"، أثناء حديثه لـ "هُن"، أن الهدف من هذه الضوابط هو إعطاء فرصة للزوجة الأولى باختيار استمرارية الحياة الزوجية أو إنهائها وطلب الطلاق للضرر.
عقوبة تسجيل الزوج بيانات خاطئة للزوجة الأولى
وأكد القانوني، أنه عند قيام الزوج بتسجيل بيانات الزوجة الأولى خاطئة يقع عليه عقوبة الإدلاء بيانات كاذبة في وثيقة رسمية عقوبتها سجن 6 أشهر، وفي حالة عدم إخبار الزوجة واكتشافها الزواج يمكن لها طلب الطلاق في خلال سنة من تاريخ معرفتها.
كان تصدر هاشتاج "أدعم قانون منع تعدد الزوجات في مصر"، حديث الفتيات على "فيسبوك" ما بين مؤيدات القانون ورافضات وجود قانون يمنع تعدد الزوجات لأن من حق الرجل الزواج.
كانت هذه تفاصيل خبر قانوني عن ضوابط التعدد: يجب إخطار الزوجة ولها حرية الاختيار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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