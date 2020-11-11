الامارات | إيان رانكين: «أغنية للأيام الصعبة» لا علاقة لها بـ «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن إيان رانكين: «أغنية للأيام الصعبة» لا علاقة لها بـ «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعرض الكاتب البريطاني إيان رانكين، مؤلف الروايات البوليسية الحاصل على جوائز عدة، تجربته وشغفه بأدب الجريمة، خلال جلسة افتراضية على منصة «الشارقة تقرأ»، ضمن فعاليات الدورة الـ39 من معرض الشارقة الدولي للكتاب.

وسلط الكاتب الضوء خلال الجلسة التي أدارها توني ماليكان على أحدث أعماله ضمن سلسلته الشهيرة «المفتش ريبوس»، وهي رواية بعنوان «أغنية للأيام الصعبة»، مشيراً إلى أن اختياره لهذا العنوان لا يحمل إشارة إلى جائحة كورونا بل جاء قبل انتشارها بفترة طويلة.

وأضاف: «في أواسط العام الماضي كنت أرى أن العالم أجمع يعاني أوضاعاً صعبة سواء بسبب حرائق الغابات في أستراليا على سبيل المثال، أو غيرها من الكوارث والأزمات، وهذا ما أوحى إليّ باختيار عنوان روايتي الجديدة».

وحول بداية تجربته في عالم أدب الجريمة، أوضح رانكين: «حرية استكشاف جوانب مختلفة من الحياة، والرغبة في سرد قصص حقيقية لأشخاص حقيقيين وبشكل يعكس الواقع دون أي تجميل أو تمويه، دفعني إلى تأليف الروايات البوليسية».

وفي ختام الجلسة توجه رانكين لجمهوره قائلاً: «لا أنوي التوقف عن كتابة المزيد من مغامرات المفتش ريبوس، على الرغم من بلوغه الـ60 من عمره وتقاعده رسمياً من الشرطة، فهل سيبقى المجال مفتوحاً أمامه للتحقيق في القضايا؟ هذا هو التحدي الذي يجعلني أستمر وأواصل الكتابة عن هذه الشخصية المثيرة للفضول».

يشار إلى أن رانكين يمتلك في رصيده أكثر من 43 عملاً أدبياً، منها 23 رواية ضمن سلسلة الروايات البوليسية «المفتش ريبوس»، ويعد واحداً من المؤلفين الأكثر مبيعاً في العالم.

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رواية في رصيد الكاتب البريطاني الشهير.

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