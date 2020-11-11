الامارات | قلب بشري يسقط من طوّافة.. ويحطّ بنجاح في صدر مريض

شكرا لقرائتكم خبر عن قلب بشري يسقط من طوّافة.. ويحطّ بنجاح في صدر مريض والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شقّ قلب بشري معد للاستخدام في عملية زرع بولاية كاليفورنيا الأميركية، طريقه بنجاح إلى وجهته النهائية رغم سقوطه مرتين، بداية في حادثة طوافة أثناء الهبوط على سطح المستشفى، ثم خلال حمله على يد أحد أفراد الطواقم الطبية. وأظهرت صور عن الحادثة، التي وقعت الجمعة الماضية، في شرق لوس أنجلوس، الطوافة التي كانت تنقل القلب في وضعية مائلة، بعد عملية هبوط فاشلة على سطح مستشفى «كيك هوسبيتال» لأسباب لاتزال مجهولة.

وبعدما هرعت إلى مكان الحادثة، سحبت فرق الإغاثة القلب لتسليمه إلى موظف من المستشفى أتى إلى السطح، غير أن هذا الأخير تعثر خلال حمله القلب إثر الاصطدام بعائق حديدي، وسقط أرضاً ومعه العضو الثمين. لكن القلب وصل سالماً في نهاية المطاف إلى غرفة العمليات، إذ استُخدم في عملية زرع ناجحة بعد أقل من ساعتين من الحادثة. وقالت ناطقة باسم المستشفى إن «القلب نفسه كان في وضع جيد بعد السقوط». وأصيب الطيار بجروح طفيفة إثر الحادثة، فيما لم يتعرض الركاب الثلاثة في المروحية لأي أذى.

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