الامارات | ليام نيسون يصور «القَصَاص» في برلين

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شكرا لقرائتكم خبر عن ليام نيسون يصور «القَصَاص» في برلين والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يؤدي الممثل البريطاني الشهير، ليام نيسون، دور البطولة في فيلم الإثارة الجديد «القَصَاص»، ويلعب الممثل، البالغ من العمر 68 عاماً، في الفيلم الجديد دور رجل أعمال يعثر فجأة على قنبلة داخل سيارته.
وأعلنت الشركة المنتجة «ستوديوقنال»، أمس، أن من المقرر تصوير الفيلم في الربيع المقبل، بالعاصمة الألمانية برلين.
وبحسب البيانات، يستند الفيلم الجديد إلى الفيلم الإسباني «إل ديسكونوسيدو»، الشبيه بسلسلة أفلام «سبيد» الكلاسيكية.
وسيؤدي بطل الفيلم، نيسون، مهام مختلفة حتى يحول دون انفجار القنبلة.
ويتولى إخراج الفيلم المخرج المجري - الأميركي نمرود أنطال.
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