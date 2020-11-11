الامارات | زائرة: بشغف أنتظر موعد المعرض

شكرا لقرائتكم خبر عن زائرة: بشغف أنتظر موعد المعرض والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بشغف تنتظر الزائرة أميرة عبداللطيف موعد انعقاد فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب، مرجعة ذلك الشغف إلى سببين: «الأول باعتباره حدثاً ثقافياً عالمياً يقدم لنا أحدث الإصدارات في مختلف المجالات والحقول للمبدعين حول العالم، والسبب الثاني أنه يشكل محطة ترفيهية ببعد ثقافي خصوصاً للأسرة خلال هذه الظروف التي فرضتها جائحة كورونا وقيدت حركة البشر».

وأضافت أميرة أثناء جولتها في المعرض، أن هدفها الأول من الزيارة هو البحث عن الكتب التي يهتم بها أطفالها مثل الروايات والكتب الجديدة المتعلقة بالذكاء والابتكار، خصوصاً كتب الفيزياء والكيمياء، مشيرة إلى أن مثل هذه الكتب تحرض الأطفال على الإبداع وتشجعهم على التفكير العلمي.

وحول القصص التي تلفت انتباهها في المعرض، قالت أميرة: «أبحث عن القصص والروايات التي تعبر عن واقع الحياة، إلى جانب الكتب المتعلقة بالثقافة العامة».

وأبدت إعجابها بتنظيم المعرض والإجراءات الوقائية المتبعة لمنع انتشار فيروس كورونا، معتبرة أن هذه الإجراءات تشجع على زيارة المعرض.

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