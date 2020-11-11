الامارات | برنامج «المنكوس».. الموسم الثاني يبحث عن فارس

شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج «المنكوس».. الموسم الثاني يبحث عن فارس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي برنامج المسابقات التراثية التلفزيونية «المنكوس» بموسمه الثاني، عبر فتح باب الاشتراك به اعتباراً من أمس وحتى الخامس من ديسمبر المقبل. وأوضحت اللجنة في بيان لها أنه يمكن للراغبين المشاركة بـ«المنكوس» - الذي يعد البرنامج الفني الأول من نوعه في الوطن العربي المتخصص بلحن المنكوس أحد ألحان الشعر النبطي - عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج www.almankous.ae، ووفق شروط محددة تتمثل في ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماً، ولا يزيد على 50 عاماً، على أن يقدم مقطعاً مصوراً لا يقل عن 30 ثانية ولا يزيد على دقيقة واحدة، يحتوي على أدائه للحن المنكوس بصوت واضح دون أي مؤثرات صوتية. وستقوم لجنة تحكيم البرنامج بفرز طلبات المشاركة، وتقييم الأعمال المشاركة في أداء لحن المنكوس، وإجراء المقابلات عن بعد، وفق معايير وشروط محددة، وصولاً إلى اختيار القائمة الأولية لمن وقع عليهم الاختيار، والذين سيشاركون في الحلقتين التسجيليتين اللتين تسبقان الحلقات الثماني المباشرة التي يتنافس فيها 18 مؤدياً من نجوم لحن المنكوس، وصولاً إلى إعلان الفائز بلقب «فارس المنكوس».

ويأتي إطلاق البرنامج بموسمه الثاني في ظل الظروف التي فرضتها جائحة كورونا، لذا حرصت اللجنة المنظمة على أخذ الإجراءات والتدابير الاحترازية كافة، بما يضمن سلامة وصحة الجميع.

• حرصت اللجنة المنظمة على أخذ الإجراءات والتدابير الاحترازية كافة.

• 5 ديسمبر المقبل آخر موعد لتلقي المشاركات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news