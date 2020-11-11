الامارات | جناح مجمع اللغة العربية بالشارقة يحتفي بلغة الضاد

شكرا لقرائتكم خبر عن جناح مجمع اللغة العربية بالشارقة يحتفي بلغة الضاد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يفتح مجمع اللغة العربية في الشارقة أبوابه لعشّاق اللغة، وروّاد العربية، خلال مشاركته في الدورة الـ39 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، إذ يقدّم الجهود التي قادها في سبيل الحفاظ على اللغة العربية، كما يعرض المجلّدات الثمانية الأولى من مشروع المعجم التاريخي للغة العربية الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أخيراً.

ويقدم المجمع لضيوف منصته في القاعة 5، إصدارات من العدد الجديد لمجلة «العربية لساني» الفصلية الصادرة عن المجمع، إلى جانب الأعداد السابقة من المجلة، التي تعنى بتسليط الضوء على أحدث دراسات اللغة العربية والمشتغلين بها، إلى جانب عرض فيديو تعريفي حول خطوات تنفيذ مشروع المعجم التاريخي للغة العربية، يتضمن مقابلات مع عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية للمشروع.

ويتيح الجناح أمام الزوار من الباحثين والمهتمين باللغة العربية الاطلاع على المجلدات الثمانية من المعجم التاريخي للغة العربية، التي تشمل حرفي الهمزة والباء، وتؤّرِخ لتاريخ المفردات وتعرض تطور وتحول معانيها ودلالات استخدامها عبر العصور.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news