صورة.. ندى رحمي تفاجئ جمهورها بفقدانها وزنها: بقيت بتشال بإيد واحدة

علاقات و مجتمع

فاجأت الفنانة الشابة ندى رحمي، متابعيها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، بنشرها صورة جديدة، بعد فقدانها للكثير من وزنها، معبرة عن سعادتها البالغة لذلك.

وظهرت "ندى"، خلال الصورة أثناء حمل ابن خالها لها على ظهره، مرفقة تعليقًا: "الحدث الأهم في حياتي من يوم ما خسيت، أنا بقيت بتشال بإيد واحدة يا جماعة، أقدم لكم التنين محمد ابن خالي".

وأثارت الفنانة الشابة، إعجاب الكثيرين من متابعيها، فجاء من بين التعليقات، "بسم الله ما شاء الله خسيتي جامد"، "مبروك"، "يارب بصحة وجمال وفرحة دايمًا".

وندى رحمي، هي ممثلة مصرية شاركت في تقديم العديد من الأدوار الكوميدية، وعدد من المسرحيات، وتشارك حاليًا في تقديم برنامج التوك شو "نفسنة" عبر شاشة "القاهرة والناس".

ويذكر أن الفنانة الشابة، خضعت منذ أشهر لإجراء عملية تكميم المعدة، والتزمت بعدها باتباع نظام غذائي للحفاظ على وزنها.

نصائح بعد إجراء عملية تكميم المعدة

وحسب أخصائية التغذية العلاجية بسمة يسري، لابد من اتباع بعض التعليمات للحد من الألم والتقيؤ بعد العملية باتباع الخطوات التالية:

تناول من 3 إلى 5 وجبات في اليوم.

مضغ الطعام جيًدا.

ابتلاع كميات قليلة حتى لا تعيق جيب المعدة ما يسبب ألم أو تقّيؤ.

التوقف عن الأكل فور الشعور بالشبع، لان تناول الطعام ببطء يساهم بتأخير الشعور الشبع، فلا تسرع بالأكل كي لا تأكل أكثر.

استخدام طبق صغير والبدء بتناول البروتين ثم الخضار وانتهاء بالحبوب عندما يتم السماح بها.

تناول الكمية المحددة من السوائل والمياه كل يوم لتجنب الجفاف.

تجنب تناول السوائل قبل الأكل بنصف ساعة أو بعد الأكل بنصف ساعه.

تجربة كل نوع طعام على حدا حتى تتمكن معرفة الأطعمة التي قد تسبب لك الانزعاج أو التعب.

الحرص على ممارسة الرياضة بعد العملية حيث تساعد بجانب النظام الغذائي على خسارة الوزن بشكل صحى.

تناول الفيتامينات والمكملات الغذائية ضرورة بعد عمليات السمنة إلى جانب النظام الغذائى.

عمل التحاليل اللازمة بشكل دوري عند تمام الثلاث شهور ثم الشهر السادس ثم السنة بعد العملية.