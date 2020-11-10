بعد هاشتاج "أدعم منع تعدد الزوجات".. دول ترفض التعددية

علاقات و مجتمع

تصدر هاشتاج "أدعم قانون منع تعدد الزوجات في مصر"، حديث الفتيات على "فيس بوك" ما بين مؤيدات القانون ورافضات وجود قانون يمنع تعدد الزوجات لأنه من حق الرجل.

وهناك بعض الدول التي ترفض تعدد الزوجات وتجرمه، حيث يرصد "هُن"، أبرز الدول التي ترفض التعدد

دول ترفض تعدد الزوجات

تونس

تنص المادة 28 من قانون الأحوال الشخصية التونسي، "تعدد الزوجات ممنوع، فكل من تزوج وهو في حالة الزوجية وقبل فك عصمة الزواج السابق يعاقب بالسجن لمدة عام وغرامة".

فرنسا

يعتبر الزوج الذي يجمع بين زوجتين قد ارتكب جريمة في القانون الفرنسي، وذلك في حالة عدم تطليق الأولى، بل وتلزمه المحاكم بدفع غرامة مالية قدرها 45 ألف يورو، بالإضافة إلى السجن لمدة عام، فضلاً عن حصول الزوجة الأولى على حق حضانة الأطفال، كما تقدم الدولة لها مساعدات اجتماعية.

والفترة الماضية اتخذت فرنسا إجراءات جديدة منها سحب تصريح الإقامة من الأجانب متعددي الزوجات المقيمين في البلاد.

تركيا

تمنع تركيا تعدد الزوجات، لكن أشارت بعض الإحصائيات التي تم إجراءها أن الأتراك يتحايلون على قانون المنع.

وتشير التقارير إلى أن هناك أكثر من 187 ألف حالة تعدد زوجات، في إشارة إلى أن ارتفاع هذا الرقم، جاء بعد قدوم أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين على خلفية اندلاع الثورة السورية عام 2011.

المغرب

لا تمنع دولة المغرب تعدد الزوجات، ولكن تضع شروطا صارمة على الرجل المتزوج بأخرى منذ عام 2003، ونجح القانون في تحقيق انخفاض الزواج بأخرى، إلى أقل من ألف حالة سنويا.

ألمانيا

يمنع القانون الألماني تعدد الزوجات، ولكن بعض الدوائر المحلية تعترف به، لدى بعض العائلات المهجرة من الدول الإسلامية.

الدنمارك

أقرت الحكومة الدنماركية، بحسب "فرانس برس"، قانونا ضد الدعاة والأئمة المسلمين حال ثبوت تحريضهم على تعدد الزوجات.