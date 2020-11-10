تفاصيل ولادة سيدة داخل مستشفى ساحل سليم على يد عاملة نظافة

علاقات و مجتمع

كشف الدكتور نحميا وسلي عزيز، مدير مستشفى ساحل سليم المركزي، تفاصيل واقعة ولادة سيدة داخل مستشفى ساحل سليم على يد عامل نظافة، قائلا إنه لا يوجد عمال نظافة في قسم النساء والتوليد، ويمنع تواجد عمال رجال في هذا القسم "احنا ناس صعايدة".

وأضاف "عزيز" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أنه من أجرى الولادة للسيدة عاملة للنظافة تدعى "عطيات"، موضحا أن المريضة وصلت المستشفى في الثانية ظهرًا الاثنين الماضي، وكشف عليها أخصائي النسا والتوليد، وتبين من الفحص أنها حالة ولادة طبيعية ولا تحتاج لتدخل جراحي نظرًا لأنها رابع ولادة للسيدة.

وأوضح أن الطبيب طلب من المريضة التمشية في ممر قسم الولادة وليس قسم الاستقبال كما قيل على مواقع التواصل الاجتماعي، والتمشية شيء روتيني لمساعدة السيدة على الإسراع في عملية الولادة، وكان من المنتظر أن الطبيب سيتابعها ويفحصها مرة أخرى نظرا لأن هذا الإجراء يستغرق نصف ساعة وفقا للحالة الإكلينيكية.

وتابع: "فيه حالات قبل ما بتجيلنا وبتولد في العربية، ودي لا يستطيع أحد أنه يتوقع حدوث ذلك"، لافتا إلى أنه كان مطلوب من السيدة أنها تتمشى بالممر لمدة 10 دقائق وتعود لسريرها إلى أن يتم ولادتها، مؤكدا أنه في كثير من الأحيان مواقع التواصل لا تتوخى الدقة في نقل الخبر والحدث.

وأوضح أن الولادة حدثت بشكل مفاجئ دون أي تدخل من العاملة، وبعد ذلك تدخل الممرضين لمساعدتها وعندما وجدوا أهل المريضة ذلك "هاجوا" فقامت العاملة بالإمساك بالطفل ونقلوا الأم للسرير والتوصل مع الطبيب الذي كان متواجد في استراحة الأطباء لتغيير ملابسه بعد عملية قيصرية، مشددا أن حالة الطفل والأم جيدة.