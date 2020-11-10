شاب يلغي حفل زفافه بعد رغبة خطيبته في رسم "تاتوه" باسم زوجها المتوفي

لايف ستايل

لجأ شاب بريطاني إلى طرح سؤال على موقع الاستفتاء العالمي Reddit، للاستفسار عما إذا كان قد أخطأ في حق صديقته أم لا، بعدما أخبرها بأنه سيؤجل حفل زفافهما، إذا استمرت في رغبتها لتصميم وشم على معصمها يحمل اسم حبيبها السابق.

وأوضح الشاب، أن خطيبته تريد رسم "تاتوه" على معصمها باسم حبيبها وزوجها السابق، الذي توفي الشهر الماضي، وهو ما تسبب لها في الشعور بالصدمة، حيث كانت لا تزال على علاقة صداقة به حتى بعد انفصالهما، حسب صحيفة "ميرور" البريطانية.

وكان الرجل التقى بحبيبته مؤخرًا، من خلال العمل، فلم يكن يعرف أصدقاءها جيدًا، والذين كان من بينهم حبيبها السابق.

بعد وفاة زوجها السابق، واجهت الفتاة البريطانية، صعوبة في التأقلم، حيث أنها انهمرت في البكاء، عند علمها بخبر وفاته، وابتعدت بضعة أيام بعد سماعها للخبر عن أصدقائها وحبيبها الحالي وأسرتها، لمعالجة مشاعرها وإعادة ترتيبها والتغلب على حزنها.

وقال الشاب الثلاثيني، إن حبيبته كانت تتحدث معه كل ليلة، وتخبره بعودتها مرة أخرى إلى المنزل، وأنه لم يضغط عليها للعودة إليه، وبدلًا من ذلك كان يسألها عما إذا كانت بحاجة إلى شئ أم لا، مستكملًا: "عادت إلى المنزل بعد ثلاثة أسابيع وبدت أكثر هدوءًا من ذي قبل، وكانت تخطط مع أصدقائها المشتركين الآخرين الذين يعرفون زوجها السابق، لفعل أشياء لتكريمه بعد وفاته، وتخليدًا لذكراه".

واستطرد الرجل: "كانت تتحدث معي، وبشكل مفاجئ أخبرتني برغبتها في رسم وشم على معصمها الأيسر يحمل اسم زوجها السابق، وسألتها من أين أتت بهذه الفكرة ولماذا قررت ذلك دون أن تخبرني، وأخبرتها بأن الأمر غريب بالنسبة لي، وسرعان ما تحول النقاش إلى جدال كامل، وأخبرتها أنني سأؤجل حفل الزفاف الذي كان من المفترض أن يكون في يناير المقبل، حتى تعيد النظر في قرارها بشأن رسم الوشم".

وبعد استفتاء الشاب، حول عما كان محقا في رد فعله أم لا، تلقى عدد من الإجابات التي جاء من بينها، "لا تتزوج تلك المرأة"، "من الخطأ أن تضع خطيبتك اسم رجل آخر على جسدها".