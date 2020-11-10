7 أفكار خاطئة عن الوشم.. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

نحن نعلم أن الوشم عصري للغاية وأن المزيد من الأشخاص يقررون تزيين بشرتهم بها، ولكن الوشم لا يزال يثير العديد من الأسئلة، وهناك العديد من الأفكار الخاطئة الشائعة حوله ولا بد من تصحيحها ومعرفتها، كما أوضح موقع "brightside".

1- لا يمكنك التبرع بالدم إذا كان لديك وشم:

ربما سمعت عدة مرات أن الأشخاص الذين لديهم وشم لا يمكنهم التبرع بالدم على الإطلاق، وبالطبع، هذا ليس صحيحا، بل يمكنهم التبرع بالدم، نظرا لأن التاتو يتم باستخدام إبرة تصل إلى الأدمة (طبقة عميقة من الجلد)، إذا لم يتم إجراؤها بشكل صحيح، فقد يؤدي ذلك إلى التهابات الدم، ومع ذلك، بمجرد مرور فترة زمنية لاستبعاد عدوى الدم (والتي يمكن أن تستمر لمدة 6 أشهر على الأقل بعد إجراء الوشم لأول مرة) يمكن للشخص التبرع بعد ذلك بالدم.

2- مرضى السكري لا يمكنهم الحصول على وشم:

إن الإصابة بمرض السكري ليست سببا لعدم الحصول على وشم، والشيء الوحيد الذي يقترحه الأطباء حاليا هو تجنبه على مناطق الجسم التي يقل فيها تدفق الدم وحيث يتم حقن الأنسولين عادة هذا ببساطة لأنك قد تؤذي بشرتك، أما بالنسبة لأولئك المرضى الذين تجاهلوا نصيحة طبيبهم أو الذين لم يعد مرض السكري لديهم عن السيطرة تماما، فعندئذ نعم، قد يكونون في خطر، وقد يكون جلدهم قد فقد بعضا من قدرته على الشفاء أو قد يكون لديهم استجابة مناعية أضعف للعدوى.

3- الحصول على وشم يؤلم أكثر أو أقل حسب المكان الذي تحصل عليه فيه:

صحيح أن الألم الذي يمكن أن تشعر به من الوشم لا يعتمد فقط على مدى قدرتك على تحمل الألم بشكل عام ولكن أيضا على موقع الوشم الخاص بك، عادة ما تكون الأوشام الأكثر إيلاما هي تلك الموجودة في مكان به دهون قليلة جدا.

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ويتضمن ذلك، بالطبع، أي جلد بالقرب من العظام، أو في أماكن في جسمك حيث يوجد المزيد من النهايات العصبية، لذا إذا كنت قلقا بشأن هذا الأمر، فتأكد من تجنب الوشم على الإبطين أو الأضلاع أو الكاحلين أو الثديين أو المرفقين أو الفخذين أو الرقبة أو الوجه.

5. لا يمكن للوشم الحصول على صور الرنين المغناطيسي:

الاعتقاد بأن الشخص الذي يحمل وشما يمكن أن يواجه مشاكل في الحصول على التصوير بالرنين المغناطيسي بسبب المكونات المعدنية الموجودة في حبر الوشم، ولكن هذه بالتأكيد خرافة، وفقا لدراسة أجراها معهد ماكس بلانك في ألمانيا.

6- سوف تنزف إذا حصلت على وشم:

نظرا لأن إبر الوشم تحقن أساسا الحبر تحت الجلد، فمن الطبيعي أن ينزف الشخص أثناء الحصول على وشم، وفي الواقع، بعض الأشخاص لا ينزفون على الإطلاق.

7- يستخدم فنانو الوشم نفس الإبرة لحبر جميع عملائهم:

هذا خطأ تماما، تتمثل إحدى القواعد الأساسية للنظافة في استوديو الوشم المناسب في أن تكون جميع المواد المستخدمة جديدة تماما، ويجب أن تكون الإبر والقفازات والأبواق التي تستخدم لمرة واحدة فقط، لذلك عادة ما يفتح الفنانون هذه المكونات أمام العميل لإثبات أنهم يستخدمون المواد المناسبة وبمجرد الانتهاء من الوشم، يجب أن تذهب كل هذه النفايات إلى حاوية نفايات محددة بحيث لا تشكل خطرا على أي شخص يقوم بجمع القمامة.