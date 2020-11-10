هل يحق للزوجة الثانية الحصول على معاش زوجها؟.. التأمينات تُجيب

علاقات و مجتمع

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية، أنه فى حال وفاة الزوج، يقسم معاشه على زوجته وأولاده وفى حال زواجه من اثنتين، يقسم المعاش بالنصف "نصف لأولاده والنصف الآخر لزوجتيه"، بمعنى إذا كان يتقاضى معاشا قدره 2000 جنيه، تقسم 1000 جنيه على الأبناء و500 جنيه لكل زوجة، وإذا لم يكن لديه أبناء يقسم المعاش بالتساوى على الزوجتين الأولى والثانية.

ويشترط لاستحقاق الزوجة المعاش أن يكون الزواج موثقًا أو ثابتًا بموجب حكم قضائي نهائي أو بإعلام شرعي.

وتعتبر المطلقة طلاقًا رجعيًا في حكم الأرملة في الحالتين الآتيتين:-

- المطلقة التي توفى عنها المؤمن عليه أو صاحب المعاش خلال فترة عدتها والتي تقدر بمائة يوم من تاريخ الطلاق.

- المطلقة الحامل التي توفى عنها المؤمن عليه أو صاحب المعاش حتى تضع حملها.

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من جانبه قال محمد عشماوي نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر- العضو المنتدب، إن صندوق نظام تأمين الأسرة يهدف إلى تأمين الأسرة المصرية من الآثار السلبية لامتناع الملزم بالنفقة عن أدائها.

وأضاف أنه يتم صرف النفقات لكل من الزوجة أو المطلقة والأبناء والوالدين، وذلك عن طريق التقدم بطلب لفرع بنك ناصر الواقع بدائرة محل إقامة طالب التنفيذ على النموذج المعد لهذا الغرض، والذى يصرف مجانًا مرفقًا به الصورة التنفيذية للحكم أو الأمر الصادر بالنفقة معلنة إعلانًا قانونيًا صحيحًا وصورة بطاقة الرقم القومي، والبيانات المتاحة عن المنفذ ضده.

شروط الحصول على خدمة صرف النفقة للمطلقات

ووضع بنك ناصر عدة شروط للحصول على خدمة صرف النفقة للمطلقات، كالتالي:

- تتقدم المستفيدة من الخدمة بالصيغة التنفيذية للحكم المراد تنفيذه، وإعلان قانوني حديث طبقًا لنص المادة 281 مرافعات وشهادة بخاتم الشعار.

- شهادة رسمية من المحكمة المختصة بما يفيد استئناف الحكم من عدمه، وحال استئنافه يقدم صورة رسمية من الحكم، شرط ألا يكون قام بتعديل الحكم الابتدائي.

- الأرقام التأمينية للمستفيدين والمحكوم ضده.

- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للمنفذ لصالحها.