رانيا يوسف تلفت الانتباه بفستان أحمر مثير.. ومتابعون: الجمال عدى الكلام

علاقات و مجتمع

نشرت الفنانة رانيا يوسف، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، صورا قديمة لها خلال وقوفها بجانب إحدى السيارات، أثارت بها إعجاب المتابعين.

وكان رانيا يوسف نشرت الصور نفسها منذ فترة على حسابها بـ"إنستجرام" لتعيد نشرها مرة أخرى اليوم، وظهرت بفستان أحمر قصير وجذاب، حيث عبر عدد من متابعينها عن إعجابهم بإطلالتها، فجاء من بين التعليقات، "الجمال عدى الكلام"، "فاتنة باللون الأحمر تلهب الأبصار".

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رانيا يوسف تثير الجدل في مهرجان الجونة

وكانت لفتت الفنانة رانيا يوسف، الأنظار، خلال مشاركتها على "ريد كاربد"، في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، خلال الشهر الماضي، بعدد من الفساتين الجريئة والمكشوفة.

وردت الفنانة، على الهجوم الذي تتعرض له بسبب ارتداءها فساتين مثيرة للجدل، وقالت: "الحمد لله بس مشاكل حلوة.. ده كويس ومشاكل حلوة ودمها خفيف، هو لازم يبقى كله غم غم مفيش فرفشة! لازم شوية فرفشة".

وقالت "يوسف"، تعليقا على وجود فتحات كثيرة في الفساتين، في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي، على هامش حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي: "مش شايفاها زيادة أنا شايفاها أوكي، واللي شايفها زيادة ميبصش عليها.. عايزة أقولك إن بناتي اللي بيختارولي الفساتين".

وكان مهرجان الجونة السينمائي، انطلق في الفترة من 23 حتى 31 أكتوبر الماضي، حيث احتضن مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة فعاليات المهرجان وعروض سجادته الحمراء.

وتوافد عدد من النجوم والفنانين على الريد كاربت الخاص بحفل ختام فعاليات المهرجان، وكان من أول الحضور المخرج أمير رمسيس والمنتجة مريان خوري، كما حضر على الريد كاربت المخرج السوداني أمجد أبو العلا والكاتبة النمساوية سونيا.

وشهد مهرجان الجونة خلال فعالياته عرض العديد من الأفلام السينمائية المشاركة في مسابقات المهرجان المختلفة، وتضمنت فعاليات مهرجان الجونة مسابقة "منصة الجونة" لدعم صناعة الأفلام السينمائية.

وتعد منصة الجونة ذراع الصناعة الخاصة بمهرجان الجونة السينمائي في دعم السينمائيين العرب؛ لدعم وتطوير مشاريعهم في مرحلة التطوير، واستكمال أفلامهم في مرحلة ما بعد الإنتاج.