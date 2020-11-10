فيديو.. أحمد سعد يتغزل في خطيبته: مبسوط معاها وبتخلي بالها من شغلي

علاقات و مجتمع

عبر الفنان أحمد سعد، عن حبه البالغ لخطيبته، منسقة الأزياء علياء بسيوني، ومدى انسجام علاقتهما معًا.

وأوضح "سعد"، خلال تصريح له ببرنامج "The Insider بالعربي"، أنه يعيش لحظات من السعادة البالغة مع خطيبته، قائلًا: "مبسوط معاها جدًا جدًا، لأنها بتخلي بالها من شغلي، هما بيقولوا وراء كل رجل عظيم امرأة، امرأة بتسانده وتدعمه وتخليه كمان موده حلو إنه يقدم حاجات حلوة".

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واستطرد: "الناس شايفة إن أنا متغير في شكلي العملي وعلى طول في إنتاج ومتواصل مع جمهوري، ومبقاش عندي أخبار فيها مشاكل أو الناس تشمئز منها".

وفي يوليو الماضي، أعلن الفنان أحمد سعد، ارتباطه بمصممة وعارضة الأزياء علياء بسيوني، ومن صفحاتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وموضع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، يستعرض التقرير التالي ملامح من شخصيتها.

تمتلك براند أزياء

كتبت علياء بسيوني عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، إنها تمتلك براند ملابس تعرض فيه تصاميمها، وترتدي مشاهير منه مثل الإعلامية رضوى الشربيني، وزينة النجار وملك قورة، وغيرهن.

محبة للمكياج

رغم أنها تنشر صورها نادرًا، إلا أنها نشرت صورة لها بمكياج كامل، كما شاركت أصدقائها بفوتوسيشن لفتاة تضع مكياج مثل المشاهير تمامًا، ما يدل على شغفها بالموضة والتجميل أيضًا.

محبة للطعام

نشرت علياء بسيوني صورة لها تتناول فيها الشاورما، ما يدل على حبها لهذه النوعية من الطعام، وكتبت في تعليقها على الصورة، "يا جماعة اللي عرفني كويس عارف علاقتي الجميلة بالأكل، الكيس ده كان في ساندويتش كباب إيراني سباييسي مع بطاطس جوة.. حلاوة الساندويتش ده حاجة لا يمكن تتوصف بس اللي بيحب الأكل هيعرف أد ايه هو فعلاً حاجة حلوة في الأيام دي، وصل فريش، عيش سخن ومحمص شوية.. حاجة كدة جميلة.. برده الواحد يقول حاجة حلوة بدل ما كله بيشتكي".