تنوعت بين قتل وحرق وعاهة مستديمة.. وقائع تعذيب الأزواج لزوجاتهم

علاقات و مجتمع

جرائم بشعة ارتكبها بعض الرجال في حق زوجاتهم، بدأت بالضرب والتعذيب ثم الحرق، وصولًا للقتل أمام أعين صغارهم دون رحمة، بل ومطالبة الأطفال بالمشاركة في الجريمة وإجبارهم تحت التهديد للتعدي على أمهاتهم، كان آخرها قيام رجل بتجريد زوجته من ملابسها وضربها وكيها لمدة 4 أيام متواصلة داخل منزله بمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، وإجبار أطفاله الأربعة على مشاركته في وصلة تعذيب والدتهم والذين تتراوح أعمارهم ما بين 3 لـ 11 عاما.

نستعرض أبرز وقائع تعذيب الأزواج لزوجاتهم منها:

قيام زوج بمحافظة الدقهلية بحرق وكي موضع العفة بجسد زوجته بسبب الشك في سلوكها واتهامها بالخيانة مما تسبب في إصابتها بحروق وجروح متفرقة بجسمها.

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وفي منطقة عين شمس قام زوج يعمل مهندسا زراعيا بضرب زوجته مدرسة لغة إنجليزية، وتعذيبها حتى الموت، واعتدى على طفلته التي لم تكمل عامها الثاني، بجوارها شقيقتها ابنة الـ9 أشهر.

كما قام سائق بذبح زوجته وطفلته بمنشأة ناصر بسبب شكه بأنها تخونه ووجهت النيابة له تهمة القتل العمد لتجرد الزوج من المشاعر العاطفية حتى الأبوية وقتل طفلته بدم بارد.

في محافظة الجيزة هانت العشرة على زوج قام بقطع أصابع يد زوجته ومنعها من العمل حيث كانت تعمل في كوافير بمنطقة العياط وتنفق عليه وحين رفضت الاستمرار في إعطائه من مالها قام بقطع أصابعها.

في حين قتل زوج زوجته لعدم إحضارها التموين حيث طعنها بسكين وقطعها ووضعها في برميل مغطي بالأسمنت ليخفي الجريمة تمامًا.

كما تم وضع زوج في السجن بسبب اتهامه بالاعتداء على زوجته، والتسبب لها في عاهة، إثر التعنيف المستمر الذي كان يعرضها له طيلة مدة زواجها التي لم تتعد السنة.

فيما تسبب زوج يعمل مهندسا في عاهة مستديمة لزوجته التى تعمل طبيبة بعد كسر رجلها وتعنيفها مما دفع الضحية لتقديم شكوى ضده تتهمة بإيذائها، في حين أنكر الزوج واتهمها بأنها تعاني من مرض نفسي حتى لا يخضع للعقوبة.