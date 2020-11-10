ياسمين الحصري: الزوجة العاملة تحمل نفسها ما لا تطيق

علاقات و مجتمع

قالت الداعية ياسمين الحصري، ابنة الشيخ محمود خليل الحصري، إن المرأة يجب أن تكون مؤهلة لحمل عبء الزوجين، خاصة أن الطرفين يكونان على طباع مختلفة، وللأسف في الفترة الأخيرة، زادت نسبة الطلاق، ويجب أن يُبني البيت على الفضل وليس العدل، وكل شخص لا يحاسب الآخر بطريقة صعبة.

وأضافت "الحصري"، في لقاء مع برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة "cbc" الفضائية، الثلاثاء، وتقدمه الإعلامية سهير جودت، ومفيدة شيحة، منى عبدالغني، أن الاختلاف في الطبائع وحل الأمور أمر طبيعي، ولكن بلا فجور، ولا خصومة بها عداوة شديدة.

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وتابعت، ابنة الشيخ محمود خليل الحصري، أنه عندما يتقدم إنسان لخطبة فتاة ما، عليهم التأكد من كل شيء عنه، ويجب على الجيران أن يفصحوا على كل التفاصيل عندما يُسألوا عن العروسين، ويجب يكون الزوجين على يقين بالمعايشة والمعاشرة.

وشددت على ضرورة وجود القبول بين الزوجين، لأنهما سيعيشان معا، والأمهات عليهن تقديم النصح للزوج والزوجة، وهناك صفات من الصعب التعايش مثل البخل.

وأشارت "الحصري"، إلى أن الأم العاملة تحمل نفسها ما لا تطيق، ومنها المضايقات في المواصلات، وتكون إلى حد ما مقصرة في تربية الأبناء، والاتفاق منذ البداية مهم جدا، وبالطبع يجب أن يكون الزوج والزوجة مؤهلان للحياة الزوجية.

وأكد الداعية، أن الإنسان في البداية لا يقول الأشياء المزعجة للطرف الآخر، وعندما يتفق الطرفان في البداية على العيش بمفردهما يجب تنفيذ ذلك، وإذا كان الزوج يريد العيش مع أهله يجب عليه البحث عن إنسانة توافق على ذلك، كما أن الزوجة يجب عليها أن تكون صريحة منذ البداية، لكي لا تشكو من شيء فيما بعد، مؤكدة أن الزوجين سيتعرضان إلى الصدامات في الحياة، ولا بد من الاستعداد لذلك.