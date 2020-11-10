5 أشياء قد يتعمد الرجل إخفائها عن حبيبته أو زوجته.. اعرفيها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت– نور إبراهيم:

هناك بعض الأشياء التي يفضل الرجال إخفائها عن حبيبته أو زوجته، باعتبارها تحافظ على رجولتهم، بحسب ما ذكر موقع " upvee"، وهي كالتالي:

- لا أعرف كيف أفعل ذلك:

تعتمد النساء على الرجال في كل الأشياء التي تتعثر أمامها، لذا فأكثر شيء قد يخفيه هو عدم قدرته على عمل شيء معين، بل ويعتبرها أنها تقلل من رجولته.

- عدم التحمل:

لا يمكن أن يعترف الرجل للمرأة بأنه لا يستطيع التحمل، مثلاً في سداد الفواتير وشراء مستلزمات المنزل، لأنه يشعر بأداء هذه الأشياء أنه المسيطر ولا يريد أن يفقد هذا.

- الغيرة:

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يفضل الرجال إخفاء غيرتهم على شريكتهن، فالرجال يشعرون بالغيرة مثل النساء، وهو شعور لا يعرف حدودًا بين الجنسين.

- الخوف:

يتميز الرجال بالجرأة والشجاعة، ولكن شعورهم بالخوف طبيعي جداً ولكنهم يخفون هذا الشعور أمام السيدات.

- مشاعرهم:

إذا أخبرك رجل بأنه لا يخفي مشاعره، فهذا يعني أنه سلالة نادرة ويجب عليك الاحتفاظ به، لكن على الأرجح لن يكونوا كذلك لأن الرجال يكادون مجتهدين في اخفاء مشاعرهم.

وفي كثير من الأحيان، بغض النظر عن مدى حبهم لشخص ما، سيظلون يحتفظون ببعض الأشياء كآلية دفاع.