بدون كلام.. 5 نصائح كي تكسب قلوب وعقول الأشخاص بسهولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور إبراهيم:

يحب كل فرد أن يلفت النظر إليه بشخصيته الهادئة والمقنعة، وهناك أشخاص قادرين على فعل ذلك بكل سهولة، وهناك من لا يعرفون.

قدّم موقع bright side الأمريكي، مجموعة من النصائح التي تساعد كل شخص على الحفاظ على شخصيته متزنة، والبعض منها مستوحى من صفات شخصيات المشاهير.

1- عدم الجلوس أمام الأشخاص:

إذا كان بإمكانك اختيار الوقوف أو الجلوس أمام جمهورك، فاختر دائمًا الوقوف لأنه سيعطيك خيارًا أفضل للإيماءات التي ستؤثر على الأشخاص الذين تتحدث إليهم.

بالإضافة إلى ذلك، يجب ألا تكون هناك حواجز بينك وبين الجمهور فبدلاً من الوقوف على المنصة، دع الناس يرون جسدك بالكامل وأظهر لهم أنه ليس لديك ما تخفيه.

2- إظهار اهتمامك:

يمكن أن تساعدك إمالة رأسك ببساطة في كسب ثقة شخص ما، حيث يظهر أنك مهتم بالشخص أو بما يتحدث عنه.

3- انعكاس لغة الجسد:

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يمكن للأشخاص بناء روابط أفضل مع الآخرين وجعلهم يعتقدون أنهم يشاركون نفس الآراء، وذلك بفضل انعكاسات لغة الجسد، غالبًا ما يعكس الأشخاص لغة جسد بعضهم البعض دون حتى التفكير في الأمر.

4- التحدث إلى الجميع بالتساوي:

يوضح الارتفاع حالة الأشخاص، لهذا السبب، يخلع الناس قبعاتهم أو يحنوا رؤوسهم ليصبحوا أقصر، ويشتري رؤساء الشركات كراسي ذات ظهور كبير ليبدو أكبر من موظفيهم.

لذا، إذا كنت ترغب في خلق جو إيجابي، يجب أن تكون على نفس مستوى الآخرين، وأن توزع نظراتك عليهم بالتساوي.

5- عدم تجاهل الاتصال الجسدي:

يعتبر اللمس والعناق أكثر استفزازًا، لكنهما أيضًا أكثر قوة للتأثير على شخص ما، إذا قام شخص ما بلمس كتفك، فمن المرجح أن ترى هذا الشخص مرة أخرى لأنك ستشعر بالتواصل معه.

ويستخدم العديد من المشاهير المعانقة والاتصال الجسدي ليصبحوا أقرب إلى شخص ما.

يمكن أن يؤثر الاتصال الجسدي على الآخرين، الفريق الرياضي الذي غالبًا ما يخبط فيه اللاعبون على أكتافهم.

لكن إذا شعرت أن الاتصال الجسدي قد يكون مزعجًا لشخص ما، فمن الأفضل أن تبتسم وتتحدث بنبرة لطيفة.