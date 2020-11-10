كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 07:46 مساءً - تتميز ألوان مكياج الخريف بالفخامة والأناقة، لتلائم أزياء وإطلالات هذا الوقت من العام، مع تصميمات تحمل الألوان الترابية والداكنة في أغلب الأحيان.

وتختلف ألوان أحمر الشفاه المناسبة لفصل الخريف، بين الترابية والنيود والداكنة، ولكن تُفضل الكثير من الفتيات تطبيق أحمر الشفاه الداكن ليناسب إطلالات هذا الوقت من العام، التي تتميز بالفخامة والأناقة.

وفي السطور التالية، ستعرفين أجمل ألوان أحمر الشفاه الداكنة لخريف 2020، لتختاري منها ما يناسب إطلالتك الفخمة في هذا الوقت من العام.



أحمر شفاه باللون البني الداكن

أحمر شفاه باللون البني الداكن



يُعد اللون البني الداكن من أكثر ألوان أحمر الشفاه استخداماً في درجات أحمر الشفاه الداكنة، التي تناسب فصل الخريف، إذ يُمكن تطبيقه مع المكياج السموكي والمكياج الترابي أيضاً، كما يناسب مختلف درجات ألوان البشرة، سواء البيضاء أو الحنطية.

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أحمر شفاه باللون العنابي

أحمر شفاه باللون العنابي



اللون العنابي أصبح من أكثر صيحات ألوان أحمر الشفاه رواجاً في 2020، إذ يُطبق مع المكياج السموكي الخفيف والثقيل، إضافة إلى إمكانية تطبيقه مع المكياج السموكي مع الجليتر، لإطلالة أكثر فخامة.

ويمكنكِ اعتماد أحمر شفاه باللون العنابي لإطلالة جريئة ومميزة في خريف 2020، إذ يناسب الإطلالات المسائية والسهرات أكثر من الخروجات الصباحية، نظراً لجاذبيته الشديدة.

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أحمر الشفاه باللون الأحمر الداكن

أحمر الشفاه باللون النبيتي



لايزال أحمر الشفاه ذو اللون النبيتي من الألوان التي تُفضلها الكثير من الفتيات، إذ يناسب مختلف درجات ألوان البشرة، كما يُمكن اعتماده مع الإطلالات الكاجوال والسواريه.

ويمكنكِ تطبيق أحمر الشفاه باللون النبيتي مع المكياج السموكي أو الكلاسيكي، لإطلالة أكثر فخامة وجاذبية في خريف 2020.

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أحمر شفاه باللون البنفسجي

أحمر شفاه باللون البنفسجي



لإطلالة أكثر جرأة وعصرية، يمكنكِ تطبيق أحمر شفاه باللون البنفسجي، وهو اللون الذي أصبح من أكثر صيحات المكياج رواجاً في الآونة الأخيرة.

ويناسب أحمر الشفاه ذو اللون البنفسجي درجات البشرة الفاتحة، إذ لا يُفضل اعتماده مع البشرة السمراء أو الحنطية، كما يُمكن تطبيقه مع المكياج السموكي أو الكلاسيكي.

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