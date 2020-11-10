هام جداً.. هل يغسل الوجه بعد التونر؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 07:46 مساءً - التونر من أهم مستحضرات التجميل النسائية، وهو سائل خفيف يساعد على قبض المسام، ويمنح البشرة الانتعاش والملمس الناعم، كما أنه يخفِّف من الإفرازات الدهنية التي تنتجها البشرة، وله العديد من الفوائد، ولكن تتساءل الكثيرات من النساء: "هل يُغسل الوجه بعد التونر أم لا؟"، لذا قررنا مساعدتهن في الإجابة عن هذا السؤال فيما يلي.



طريقة استخدام التونر بالخطوات

طريقة استخدام التونر



قبل وضع التونر يجب غسل البشرة جيدًا بالماء والغسول المناسب لنوعها، ثم تجفيفها بواسطة منشفة قطنية بطريقة التَّرْبِيت، وضَعِي بعدها كمية قليلة من التونر على القطن ومرِّريها على الوجه من الداخل إلى الخارج، وركِّزي أكثر على الجبين والأنف والذقن، حيث تُعد من المناطق التي تعاني من المسامات الواسعة والزيوت الفائضة، وتجنَّبي المسح قرب العينين؛ حتى لا يدخل التونر بداخلهما، وبعد هذه الخطوات يكمن الاختلاف في وجوب غسل الوجه بعد التونر ببضع لحظات، ومن ثَمَّ تطبيق كريم الترطيب، أو يتم توزيع الكريم المرطب مباشرة بعد التونر، حيث إن القاعدة في استخدام التونر هي عدم غسل الوجه بعد تطبيقه، غير أنه لا يوجد ما يمنع من تنظيف البشرة منه، فإذا كان التونر من مكونات طبيعية 100% ومناسبًا لطبيعة البشرة فيُفَضَّل أن يُوَزَّعَ كريم الترطيب بعده مباشرة، دون غسل البشرة، ولا سيما إن كان بالشاي الأخضر أو ماء الزهر، فهي مواد آمنة تمامًا، أما إذا كان التونر من النوع الذي يحتوي على الكحول، فهنا يجب عليك غسل البشرة؛ فعلى الرغم من أنه يغلق المسام ويحدّ من الدهون التي تفرزها، فإن تركه يسبِّب جفاف البشرة، وفي الحالتين إذا شعرتِ بحكّة أو بوَخْز في الوجه أو بأيٍّ من علامات الحساسية (كحبوب صغيرة أو تغيُّر في لون البشرة أو حتى حُمْرَة) فعندها لا بد من غسل الوجه بعد التونر، وذلك بالاكتفاء بشطف البشرة بالماء البارد فقط دون استخدام الصابون أو الغسول، فتطبيق التونر يلي مرحلة تنظيف البشرة، ثم جففي البشرة بلُطْف بواسطة منشفة من القطن وبطريقة التَّرْبِيت، ووزعي كمية قليلة من كريم الترطيب وافركيه لمدة خمس دقائق.

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فوائد التونر للبشرة

فوائد التونر للبشرة



للتونر عدة فوائد مهمة للبشرة، منها أنه يعمل على إغلاق مسام البشرة ويساعد على تخفيف ظهور البثور والرؤوس السوداء وغيرها من الشوائب، كما يقلِّل من الإفرازات الدهنية، ويمنح البشرة بعض الفيتامينات التي تحتويها غالبية أنواع التونر، كفيتامين A، و B، وE ، والتي تمكِّنه من تجديد خلايا البشرة وتنشيط الدورة الدموية بشكل فعال، إضافة إلى توازن حموضة البشرة، وإزالة الزيوت الفائضة والرواسب العالقة في المسام وتخفيف حدة التجاعيد والخطوط الدقيقة، ويطبّق التونر مرتين في اليوم؛ الأولى بعد غسل البشرة وتنظيفها من الزيوت والأوساخ والتعرق، والثانية قبل الخلود إلى النوم بعد تنظيف البشرة وإزالة المكياج.

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