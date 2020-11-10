معلومات ستذهلك عن فوائد الماتشا للبشرة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 07:46 مساءً - الماتشا هو أحد أنواع الشاي الأخضر الذي يُزرع في اليابان، ويتميز باحتوائه على مضادات الأكسدة وفيتامينات A و C والحديد والبوتاسيوم، مما يجعله أكثر فائدة من الشاي الأخضر العادي.

ويساعد الماتشا في علاج الكثير من مشاكل البشرة، إذ يمنحها نضارة ويجدد خلاياها، كما يعمل أيضاً على علاج التجاعيد والخطوط الدقيقة بالبشرة.



فوائد الماتشا للبشرة:

فوائد الماتشا للبشرة



1-تقليل الترهل حول العينين، وذلك بإضافة ملعقة منه إلى ماء الورد، ووضع الخليط على قطنة ثم وضعها على العين، لتقليل الترهلات والهالات السوداء والتجاعيد وانتفاخات العينين.

2-يحتوي الماتشا على مادة الكلوروفيل، التي تساعد في التنظيف العميق للبشرة، مما يخلصها من الأوساخ والأتربة التي تُسبب الرؤوس السوداء.

3-يساعد الماتشا على التخلص من الجلد الميت، مما يُعطي نضارة للبشرة.

4-يحتوي الماتشا على مكونات مُضادة للأكسدة، وهو ما يساعد على تخليص البشرة من الطبقة الداكنة من الجلد التي تزداد وضوحاً في فصل الصيف، وهو ما يجعلها تبدو أكثر نضارة وإشراقاً.

5-الماتشا مضاد جيد للغاية للبكتيريا، مما يساعد في علاج البثور وحب الشباب.

6-يحتوي الماتشا على مادة البوليفينول، وهي مادة فعالة للغاية في الجلد من الآثار الضارة للأشعة فوق البنفسجية للشمس.

7-يساعد الماتشا في تقليل إفراز البشرة للدهون، التي تسد المسام وتتسبب في ظهور البثور والرؤوس السوداء.

8-يساعد الماتشا في محاربة التجاعيد وتقليل الخطوط الدقيقة، نظراً لاحتوائه على فيتامين C.

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طريقة تحضير قناع الماتشا للبشرة

قناع الماتشا للبشرة



توجد العديد من طرق تحضير قناع الماتشا، أبرزها ما يلي:

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قناع الماتشا والعسل الأبيض



اخلطي ملعقة صغيرة من بودرة شاي الماتشا مع معلقة صغيرة من العسل الأبيض، ثم طبقي الخليط على وجهك لمدة 15 دقيقة، وأزيليه بقطعة من القماش المبللة بالماء الدافئ.



قناع الماتشا وزيت جوز الهند



اخلطي ملعقتين صغيرتين من شاي الماتشا مع نصف ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند، وطبقي الخليط على وجهك لمدة 15 دقيقة، ثم أزيليه بقطعة من القماش المبللة بالماء الدافئ.



قناع الماتشا وجل الصبار



امزجي ملعقة صغيرة من بودرة شاي الماتشا مع كمية مناسبة من جل الصبار، وطبقي الخليط على وجهك لمدة 15 دقيقة، ثم أزيليه بقطعة من القماش المبللة بالماء الدافئ.

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