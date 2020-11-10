كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 07:45 مساءً - تُعتبر صبغات الشعر من أهمّ المُستحضرات التجميليّة التي تبرز جمال المرأة العربية، وتحدد ملامحها بشكل لافت، حيث أنّ من مظاهر العناية بالشعر هي صبغه بين الحين والآخر، وذلك لإكسابه لوناً لامعاً وجميلاً، ومع بداية خريف وشتاء 2021، تنتشر ألوان صبغات شعر جديدة ومختلفة، تتضمن درجات عديدة من البني، اتجاه ليس بجديد في عالم صبغات الشعر، وخيارات لا متناهية، ولم تستثني هذه الصيحة مشاهير الغرب ونجمات العرب، اللواتي واكبنَّ كل منهنّ تدرجات متفاوتة لشعرهنّ بألوان البني الدافئة ذات الطابع الشرقي الجذاب.وتُشكل صبغات الشعر البني بمختلف تدرُّجاتها خيارك الأمثل لإبراز جمال لون بشرتك من الدرجات الغامقة حتى الفاتحة، ويُعتبر اللون البني من أحدث صيحات الموضة في عالم صبغات الشعر.

وفيما يأتي، يقدم لك "الخليج 365.نت" مجموعة من أجمل ألوان صبغات شعر بني لخريف وشتاء 2021، لتختاري منها اللون الذي يعجبك، لإطلالة مليئة بالحيوية والأنوثة، تُناسب جميع مناسباتك:



موضة ألوان صبغات شعر بني لخريف وشتاء 2021 لإطلالة دافئة

موضة ألوان صبغات شعر لخريف وشتاء 2021

إليك، وبالصور موضة ألوان صبغات شعر بني لخريف وشتاء 2021 لإطلالة ساحرة في الشتاء:

صبغة الشعر البني المتعدّد الأبعاد

الشعر البني المتعدّد الأبعاد يعتبر من أكثر الألوان رواجاً لخريف وشتاء 2021

إذا كنت تبحثين عن اللون المُلفت الذي يجعلك محطّ أنظار الجميع، فما عليك سوى إعتماد هذا اللون؛ فهو أكثر الألوان رواجاً لخريف وشتاء 2021، يجمع تدرُّجات متنوّعة من البني، بحيث يحتار الناظر في تحديد درجته، ألوان مموّجة تم إختيارها لكل امرأة جريئة تبحث عن إطلالة لافتة لا تشبه سواها.



صبغة الشعر البني الشوكولاتة

الشعر البني الشوكولاتة من الألوان الرائجة لشتاء 2021

ميزة هذا اللون أنَّه يُساعدك على تفتيح لون بشرتك ويُضيف الرونق والنضارة لها، ويُعتبر من أحدث صيحات الموضة في عالم ألوان صبغات الشعر لخريف وشتاء 2021، وهو من الألوان الجريئة التي ستمنحك إطلالة فريدة مُفعمة بالجمال والجاذبية والأنوثة وفي غاية العصرية.



صبغة الشعر اللون البني الفاتح

اللون البني الفاتح للشعر يعتبر من أكثر الألوان رواجًا لخريف وشتاء 2021

يليق اللون البني الفاتح بكل أنواع وألوان البشرة، وهو ترند خريف وشتاء 2021؛ فهو لون حيوي وعصري، ومن أحدث تقنيات تلوين الشعر، لإطلالةٍ ملفتةٍ أكثر ومتميزة ولإظهار نضارة وجهك.



صبغة الشعر اللون البني العسلي

اللون البني العسلي من صيحات موضة الشعر لخريف وشتاء 2021

يترأس اللون البني العسلي صيحات ألوان صبغات الشعر لخريف وشتاء 2021، وقد يكون خياراً رائعاً، فهو يُليق بمختلف ألوان البشرة، وقد سجّل حضوراً قوياً في أحدث صيحات صبغات الشعر، ويُعتبر اللون الأكثر رواجاً، ويُمكنك التألق به لإطلالة دافئة وشابة في الوقت نفسه، كما أنَّه يزيد نعومة ملامح وجهك.



صبغة الشعر البني الغامق مع الأشقر الكريمي

صبغة الشعر البني الغامق مع الأشقر الكريمي يرتبع على عرش موضة ألوان الشعر لشتاء 2021

قد يكون هذا اللون من أجرأ الألوان التي برزت في عالم صيحات صبغة الشعر لخريف وشتاء 2021، ويسهل تطبيقه مهما كان لون الشعر الطبيعي، وهو الأكثر ملاءمة لأجواء الخريف والشتاء، ويُعدّ من ألوان الشعر النابضة التي تُعزِّز من تألقك وجمال طلَّتُك، فلا تترددي في إعتماده في حال كنت قد مللت من لون شعرك الحالي.

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الجذور البني الداكنة مع الأشقر الذهبي

الجذور البني الداكنة مع الأشقر الذهبي يعد مواكبًا لأبرز صيحات موضة الشعر لشتاء2021

يعتمد هذا الأسلوب على لوك شعر داكن عند الجذور والذي يبدأ بتقنية الأومبري من الوسط حتى النهاية، وهو من أجمل الألوان التي تعتمده مشاهير العالم، فلا بدّ أن تجرّبيه أنتِ أيضاً.

تابعي المزيد: الشعر البني الغزالي... مميزاته وطريقة الحصول عليه



البني الكستنائي الفاتح

البني الكستنائي الفاتح يتناسب مع كافة ألوان البشرة وهو من الالوان الرائجة للعام 2021

أضيفي لمسة مميّزة إلى شعركِ وإعتمدي اللون الكستنائي الفاتح، وهو من أكثر صبغات الشعر طلباً لدى السيدات، كونه يتماشى مع كافة ألوان البشرة، ويُعتبر الأكثر رواجاً لموسم خريف وشتاء 2021.



البني الأشقر الكاكاو

يندرج هذا اللون ضمن لائحة موضة ألوان خريف وشتاء 2021 الأكثر رواجًا

هذا اللون مزيج من ظلال البني والبني الفاتح، ويعكس لون الموكا أي القهوة الخفيفة مع الحليب والكاكاو للحصول على نتيجة متناقضة ولامعة للغاية، ويتميز بعصريته لموسم خريف وشتاء 2021، ومثالي للَّواتي يرغبنَّ في الحصول على لون أغمق من دون إعتماد لون موحد هذا الشتاء.



البني النحاسي

البني النحاسي يعدّ من الألوان الرائجة لشتاء 2021

يُعدّ هذا اللون من الصيحات المميَّزة التي دائماً ما تتواجد على قائمة أبرز صيحات ألوان صبغات الشعر، وهو يُراوح بين البني النحاسي المتنوع إلى البني الأحمر مروراً بالبني الدافئ، وليس داكنًا جدًا ولا ساطعًا للغاية، ويجلب الضوء على الشعر مع وميض فاتح على قاعدة أغمق، وإن كنت من أصحاب الشعر البني فسوف يكون مناسب لك بشكل أكبر، ولن يكون التغيير جذري.



الشعر البني المائل للأشقر

الشعر البني المائل للأشقر من الألوان الرائجة لخريف وشتاء 2021

تُعدّ صبغة الشعر البني المائل للأشقر والتي تسمى بالبروند من الدرجات المُميَّزة والرائجة لموسم خريف وشتاء 2021، وهي مزيج بين الأصفر والبني وتتناسب مع أغلب أنواع البشرة سواء البيضاء أو الحنطية.

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