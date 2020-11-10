الفساتين سر تميز اطلالات نور الغندور

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 07:45 مساءً - تتميز نور الغندور بأسلوبها الأنيق والمميز وهي غالباً ما تختار أزيائها بدقة. الا أن متابعتنا لها، جعلتنا نلاحظ أن لديها ميل كبير لارتداء الفساتين الطويلة بمختلف القصات والألوان. فعلى ما يبدو أن صيحتها المفضلة هي ارتداء الفساتين. لذا تابعي معنا أبرز ما رصدناه من اطلالاتها الجميلة.

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فساتين طويلة بأسلوب نور الغندور



تنوع نور في الفساتين التي ترتديها، فتارةً تختار المنقشة منها وتارةً المحايدة وأحياناً الأخرى المصنوعة من الساتان وغيرها من الأقمشة المتنوعة. الا أننا لاحظنا أن هناك أنماط عديدة من الفساتين التي ترتديها فمنها الفضفاض ومنها المنساب ومنها الضيق فأي قصة لاقت بها أكثر؟

نور الغندور بفستان ملون



التصاميم الفضفاضة



من أبرز القصات المحببة الى قلب نور الغندور هي الفساتين الفضفاضة الواسعة التي تأتي بأسلوب القفاطين والتي ترتديها نور الغندور بأسلوب شرقي جميل, ومؤخراً اختارت قفطان باللون الأبيض مزين بشراريب جميلة فيه.



الفساتين بقصة A



هذه هي القصة المفضلة لدى نور الغندور بحيث تبرز قوامها وخصرها بشكل رشيق. وغالباً ما تعتمدها نور في اطلالاتها الخاصة في المناسبة المهمة ومناسبات السجادة الحمراء. وتنوع نور في أشكال الفساتين سواء أكان ملونة أو منقشة ولكنها تجمع جميعها على شكل الـ A الجميل والأنثوي.

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فساتين ملونة



تجذب الألوان نور الغندور من هنا نراها تختار لوحة حيوية ومميزة، فتركز بشكل كبير على الأصفر والأزرق والبنفسجي والتصاميم المتداخلة الألوان وغيرها... هذا لا يعني أنها لا تحب التصاميم المحايدة، بل على العكس هي تنوع في مختلف اطلالاتها.

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نور الغندور بفستان من الساتان



أسلوب نور الغندور في ارتداء الفساتين



تتميز نور بأسلوبها الناعم في تنسيق أزيائها من هنا لا نرى مبالغة في الموضة أبداً، لذا اليك أبرز الأساليب التي يمكن أن تعتمديها:

- اختاري درجة الألوان التي تليق بلون بشرتك، ففي حال كنت سمراء ننصحك بالتوجه نحو الفساتين ذات الألوان الباستيلية الجميلة، وفي حال كنت بيضاء، فاختاري الفساتين ذات الألوان القوية كالأصفر والفوشيا والأحمر والأزرق وغيرها...

- لا تنسقي عدد كبير من المجوهرات في اطلالتك، بل اكتفي بالتصاميم الناعمة غير المبالغ بها لاطلالة أنثوية أكثر.

- ركزي جيداً على شكل جسمك، وعلى أساسه اختاري الفستان الذي تريدينه، ففي حال كنت عريضة، ننصحك بأن تعتمدي موضة القفاطين، وفي حال كنت قصيرة، ننصحك باختبار الفساتين ذات الشق العالي الجانبي أما في حال كنت رفيعة، فننصحك باعتماد الفساتين التي تاتي بقصة A والتي تبرز شكل الخصر بشكل جميل.

نور الغندور بفستان منقش

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