تنسيقات متنوعة للأمهات من مي البلوشي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 07:45 مساءً - تحرص الممثلة الكويتية مي البلوشي على التنوع واختيار أفضل الأزياء المناسبة لعمرها وقوامها، ولأنها تهتم بإطلالاتها بشكل كبير، فقد جمعنا لكِ -عزيزتي- أبرز إطلالاتها المتنوعة في عام ٢٠٢٠؛ لتستوحي منها أفضل التنسيقات التي تناسب مناسباتك وشخصيتك.



إطلالة شبابية مناسبة للأمهات

إطلالة شبابية



اعتمدت مي البلوشي في إحدى إطلالاتها خيارًا شبابيًّا مميزًا ومناسبًا لشخصيتها، وكان مكونًا من تنورة واسعة مصممة بخصر من المطاط الأصفر مع قميص أصفر قصير زينته ببروش من علامة ديور، وأكملت مظهرها بحذاء ذي كعب وحقيبة باللون الأسود لخيار ناعم ومواكب لخطوط الموضة، ومن الناحية الجمالية لجأت لتسريحة الشعر المنسدل مع المكياج المرتكز على طلاء الشفاه الأحمر.

تابعي المزيد: إطلالات متنوعة وأنيقة مستوحاة من ريهام عبد الغفور



خيارات الأزياء الشتوية من مي البلوشي

خيارات الأزياء الشتوية



مع اقتراب فصل الشتاء لعام ٢٠٢٠ نلهمك -عزيزتي- من وحي إطلالات مي البلوشي بعض التنسيقات التي تساعدك على الظهور بإطلالة دافئة وأنيقة في الوقت ذاته، حيث تأنقت مي البلوشي ببنطال ومعطف يكسوهما اللون الأسود مع حذاء بوت أسود لخيار ناعم وأنيق، وظهرت ببنطال أسود مع بلوزة بنية مصممة من الصوف ذي الرقبة العالية ومعطف من الجينز الأزرق المصمم بكتابات سوداء وفرو في الرقبة، كما أطلت في الخيار الثالث بمعطف الترنش البني مع إطلالة ناعمة باللون الأسود، وأكملت مظهرها بوشاح بيج مصمم بكاروهات ناعمة.

Advertisements

تابعي المزيد: شاهدي أبرز إطلالات روجينا لعام ٢٠٢٠

10



إطلالات الفساتين الواسعة

إطلالات الفساتين الواسعة



تناسب الفساتين الواسعة النساء ذوات الجسم الممتلئ أو الأمهات، لذا ارتدت مي البلوشي فستانًا أسود واسعًا مصممًا بقماش شفاف مزين بنقط سوداء وحزام للخصر، وتزينت بقلادة طويلة فضية مع تسريحة الشعر المنسدل والمكياج الزهري، واختارت في الإطلالة الثانية فستانًا أسود طويلًا ذا أكمام واسعة مصممًا بخطوط طولية وعرضية باللون الفضي مع تسريحة الشعر المنسدل والمكياج البني لخيار مناسب للحفلات، ونسَّقت في إطلالة كلاسيكية فستانًا أسود ميدي مع تيشيرت أبيض ناعم، وأكملت مظهرها بإكسسوارات عصرية لخيار مناسب لشخصيتها، وفي الإطلالة الرابعة تألقت بفستان ميدي رمادي مزين بفرو رمادي في الأطراف مع نقوش بيضاء مميزة لخيار بسيط وناعم.

تابعي المزيد: تنانير شتوية من وحي إطلالات فرح الهادي



تنسيق الجلابيات العصرية من مي البلوشي

تنسيق الجلابيات العصرية



تفضل مي البلوشي الاعتماد على الجلابيات الواسعة في إطلالاتها المختلفة، لذا أطلت بجلابية بيضاء مصممة بأكمام الفراشة ومطبعة بنقوش زرقاء مختلفة مع ربطة مشابهة للشعر لخيار ناعم وأنيق، وظهرت في إطلالة أخرى بجلابية بيضاء مصممة بأكتاف مكشوفة مع مربعات ملونة ومصممة برسومات بحرية مختلفة، وأكملت مظهرها بربطة للشعر من ذات قماش الجلابية؛ لتمنحها إطلالة عصرية أنيقة.