تنسيق الكنزه والكارديغان القصير موضة خريف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 07:45 مساءً - تفننت مؤثرات الموضة والفاشينيستا هذا الموسم بإبراز موضة الكنزه والكارديغان الصوف القصير ، فارتدتها بطرق مميزة وأنيقة.

شاهدي الصور التي جمعناها لكِ واكتشفي من خلال نصائحنا أسرار إعتماد الموضة الأبرز في خريف 2020.



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الكنزه والكارديغان المطبع موضة خريف 2020

كارديغان ترتان



انتشرت هذا الموسم موضة الكنزات والجاكيتات الكارديغان المزينة بالطبعات، جربي تنسيق الكارديغان المزين بنقشة جلد النمر مع توب أسود وبنطال جينز داكن Skinny وبوت قصير Ankle boots باللون الجملي الفاتح.





نسقي الكارديغان الترتان القصير مع بنطال أسود بقصة رجالية وخصر عالي وانتعلي حذاء سنيكرز أبيض واحملي حقيبة Saddle السوداء من ديور Dior.





ارتدي الكنزه البيضاء المزينة بطبعة الحمار الوحشي مع جاكيت جلد قصير وبنطال جينز قصير يعلو الكاحل مستقيم القصة وتممي أناقتك بالحقيبة الباوتش الرائجة والبوت الأسود.





الكنزات الجملي نجمة خريف 2020

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كنزه جملي قصيرة



لا غنى عن الكنزه الصوف الجملي في الخريف، اختاريها بطول قصير لتحصلي على إطلالة على الموضة ونسقيها إما مع الجينز وحقيبة وبوت باللون الجملي أو ارتدي الكنزه الجملي الفاتحة مع بنطال أبيض وسنيكرز بيضاء.



برز هذا الخريف البنطال الجينز الأسود الواسع Slouchy، ارتديه مع كنزه جملي منفوخة الكمين وحقيبة كتف وحذاء مدبب باللون الأسود.



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كنزات بقصات على الموضة لإطلالة شبابية

كنزه سوداء بأكمام منفوخة



تربعت بعض الموديلات على عرش الموضة وهى كل ما تحتاجينه لإطلالة عصرية، على سبيل المثال تبني موضة الكنزه القصيرة التي تأتي بموديل ملتف حول الجسم Wrap cut ولائميها مع بنطال جينز رمادي داكن ومعطف ترنش جملي فاتح واحملي حقيبة كتف باللون الأبيض وانتعلي بوت من نفس لونها.





اعتمدي موضة الأكمام المنفوخة التي سيطرت على الكنزات والكارديغان الخريفي، اختاري كنزه سوداء ونسقيها مع بنطال جينز أسود Skinny على أن تكون الحقيبة والبوت باللون الجملي الفاتح.

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