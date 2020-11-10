كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 07:45 مساءً - تُعد المجوهرات الفخمة من القطع الأساسية التي تُكمل إطلالات النجمات العربيات، إذ لا يُمكن الاستغناء عنها خاصة على السجادة الحمراء للمهرجانات الفنية.

وتحرص الكثير من النجمات العربيات على اختيار أغلى وأفخم المجوهرات، المُصممة من الألماس والأحجار الكريمة، لتكمل إطلالتهن الأنيقة على السجادة الحمراء أو خلال جلسات التصوير والحفلات الغنائية.

وفي هذا الألبوم، جمعت لكِ "الخليج 365.نت" مجموعة من صور النجمات، لتتعرفي على أفخم المجوهرات من النجمات العربيات.





ياسمين صبري

https://www.instagram.com/p/CG2IMTYD0_x/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CG2IMTYD0_x/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CG2IMTYD0_x/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading on Oct 27, 2020 at 4:44am PDT



تشتهر ياسمين صبري بحبها الشديد للألماس والأحجار الكريمة والساعات الفخمة، إذ حرصت مؤخراً على الظهور بمجوهرات مُصممة من الألماس من أفخم الماركات العالمية، سواء في حياتها اليومية أو على السجادة الحمراء وجلسات التصوير.

وفي إطلالة فخمة وأنيقة خلال مهرجان الجونة السينمائي بدورته السابقة، ظهرت ياسمين صبري بطقم من الألماس المُرصع بحجر الزفير الأزرق، أهداه لها زوجها الملياردير المصري أحمد أبو هشيمة، أثناء رحلتهما إلى الخارج.

وارتدت ياسمين صبري مع هذا الطقم الفخم، خاتم زواجها المُصمم من الألماس، والذي تصل قيمته إلى أكثر من 50 ألف دولاراً.

تابعي المزيد : 10 قطع مجوهرات أساسية لأناقتكِ في الشتاء



أنغام

https://www.instagram.com/p/B7DpUuOBJzw/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/B7DpUuOBJzw/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/B7DpUuOBJzw/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading on Jan 8, 2020 at 3:27am PST

https://www.instagram.com/p/B8WYOzaBRqt/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/B8WYOzaBRqt/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/B8WYOzaBRqt/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading on Feb 9, 2020 at 6:34am PST



في جلسة تصوير مميزة أجرتها أنغام قبل حفلها بمهرجان العود خلال فعاليات موسم الرياض بداية العام 2020، اختارت النجمة المصرية طقماً أنيقاً مُصمماً من الذهب الأبيض المُرصع بالألماس.

ويتكون الطقم من سوارين من الألماس الأبيض، مع قرط طويل مُصمم بنفس تصميم السوار، وخاتم كبير الحجم من الألماس الأبيض.

تابعي المزيد : المجوهرات المفضلة لدى الفاشينيستا السعوديات



أحلام

Advertisements

https://www.instagram.com/p/B9iR_soppVM/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/B9iR_soppVM/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/B9iR_soppVM/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading on Mar 9, 2020 at 7:02pm PDT



تشتهر أحلام بعشقها للمجوهرات الفخمة، حيث تحرص دائماً على الظهور بأغلى وأفخم أطقم المجوهرات، سواء خلال حفلاتها بالمهرجانات الغنائية، أو في الأفراح التي تقوم بإحيائها لأشهر وأغنى العائلات العربية.

وفي إطلالة أنيقة وفخمة، خلال جلسة تصوير أجرتها أحلام قبل إحياء حفل زفاف كبير بالإمارات، ارتدت طقم مجوهرات من الألماس المُرصع بالزمرد.

ويتكون الطقم الفخم من قرط طويل مُصمم من أحجار الألماس صغيرة الحجم، ومُرصع بحجر من الزمرد، إضافة إلى سلسلة مُصممة من حلقات مستطيلة من الذهب الأبيض المُرصع بالألماس، تتدلى منها دلاية من الألماس المُرصع بحجر صغير من الزمرد، ارتدت معها أحلام خاتماً مُصمماً من حجر مربع كبير الحجم من الألماس الأبيض.

تابعي المزيد : كيف عرضت النجمات مجوهراتهن على إنستغرام؟



نجوى كرم

https://www.instagram.com/p/CHSxAZFAMJ8/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CHSxAZFAMJ8/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CHSxAZFAMJ8/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading on Nov 7, 2020 at 6:39am PST



في إطلالة ناعمة، أطلت النجمة اللبنانية نجوى كرم كالعروس في حفلها الأخير بدبي، وهو الحفل الذي ارتدت خلاله فستاناً أبيض أنيقاً، نسقت معه طقم مجوهرات فخماً من الألماس المُرصع بالزمرد.

ويتكون الطقم الفخم من قلادة أنيقة مصُممة من الألماس المُرصع بأحجار الزمرد كبيرة الحجم، إضافة إلى خاتم أنيق من الألماس الأبيض المُرصع بحجر صغير من الزمرد، وقرط طويل بنفس تصميم القلادة.

تابعي المزيد : مجوهرات باستيلية بنفحات أنثوية رائعة





نسرين طافش

https://www.instagram.com/p/B5GtK7MlMBY/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/B5GtK7MlMBY/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/B5GtK7MlMBY/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading on Nov 20, 2019 at 2:55pm PST



تتميز النجمة السورية نسرين طافش بأناقتها وفخامة الأزياء والمجوهرات التي تعتمدها على السجادة الحمراء للمهرجانات الفنية بالوطن العربي.

ومن أفخم المجوهرات التي اعتمدتها نسرين طافش، تلك التي ظهرت بها على السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي بدورته السابقة، حيث ارتدت فستاناً أسود منفوشاً، نسقت معه قرطاً طويلاً من الألماس المُرصع بأحجار الزمرد الصغيرة، وخاتماً أنيقاً بنفس تصميم القرط المميز، إضافة إلى طقم آخر مُصمم من الألماس الأبيض المُصمم من الأحجار البيضاوية الكبير، ليُكمل إطلالتها الأنيقة.

تابعي المزيد : أجمل موديلات خواتم مرصعة بحجر الألماس الدائرى