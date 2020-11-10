عبايات خليجية سوداء موضة ٢٠٢١

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 07:45 مساءً - تمتلك العبايات السوداء طابعًا خاصًّا بها يحاكي أفخم التصميمات، وكثيرًا ما ترغب الفتيات في اعتماد الموديلات المختلفة من العبايات السوداء في كل موسم، ومع مرور السنوات وتغيُّر صيحات الموضة في كل عام تظل العبايات السوداء متربعة على عروش الموضة، وقد اخترنا لكِ اليوم أحدث موديلات العبايات الخليجية السوداء من موضة ٢٠٢١.



موديلات العبايات السوداء المزينة بقماش ملون

موديلات العبايات السوداء المزينة بقماش ملون



تفضل الكثيرات من الفتيات الشابات الاعتماد على العبايات السوداء المصممة بقماش ملون بدرجات لونهن المفضل؛ ليحصلن على إطلالة مميزة تحاكي ذوقهن وتُبرزه. ومن وحي أبرز دور الموضة الخليجية استوحينا لكِ عدة خيارات؛ حيث يمكنك التألق بعباية سوداء مزينة بخطوط طولية من القماش الزهري، وتميز التصميم بقماش أبيض اللون في الأطراف، كما يمكنك ارتداء عباية سوداء مصممة بخط أبيض في الأسفل مع قماش أصفر ناعم مصمم بقصة نصف الدائرة ليضفي عليكِ طابعًا مميزًا وعصريًّا بأسلوب لافت للأنظار، ولإطلالة أكثر بساطة وأناقة يمكنك الظهور بعباية سوداء مزينة بقماش بدرجة النيود وتنسيقه مع أزياء وإكسسوارات باللون البيج؛ ليضفي عليكِ المزيد من الفخامة.

تابعي المزيد: أجمل موديلات عبايات الدانتيل السوداء



خيارات العبايات المطرزة بالخيوط البيضاء

خيارات العبايات المطرزة بالخيوط البيضاء



تَبْرُزُ في كل عام تطريزات مختلفة للعبايات السوداء، لتضفي على من ترتديها الأناقة والجمال، ولهذا العام بَرَزَت التطريزات البيضاء مع العبايات السوداء بشكل كبير، لذا يمكن أن تطلي بعباية سوداء مصممة بتطريز أبيض على شكل خطين عريضين في جانب الأكمام، ويمكن أن ترتدي عباية سوداء مصممة بخطوط بيضاء مزينة بخطوط صغيرة في الجزأين العلويين، أو اختاري عباية سوداء مصممة بقماش الشيفون المزين بالزهور البيضاء في الأطراف، كما يمكنك التألق بعباية سوداء مطرزة بخطوط بيضاء خفيفة ومزينة بالزهور في الأكمام.

Advertisements

تابعي المزيد: قفاطين وجلابيات مغربية من وحي فرح الفاسي



تصميمات العبايات العصرية للمناسبات

تصميمات العبايات العصرية للمناسبات



إن كنتِ تبحثين عن عباية مختلفة بأسلوب عصري متجدد ومناسب للحفلات والمناسبات الضخمة، فقد اخترنا لكِ بعض التصميمات المختلفة لتناسب ذوقك، منها عباية سوداء مصممة بمطاط في الأكمام ومزينة في الأكمام بنقوشات ذهبية صغيرة لتناسب الحفلات البسيطة، أو نسّقي عباية سوداء مزينة بفصوص فضية وتطريزات ناعمة بالخيوط السوداء مع إكسسوارات ذهبية لتُبْرِزَ فخامتها في الحفلات الضخمة، ولتصميم أكثر فخامة وجمالًا ارتدي عباية سوداء مزينة بقماش المخمل المطرز بالخيوط الذهبية في الأطراف.

تابعي المزيد: جلابيات مغربية مستوحاة من دينا أقصبي