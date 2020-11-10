موديلات ملابس كاجوال للمحجبات موضة ٢٠٢١

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 07:45 مساءً - قدمت اتجاهات الموضة لموسم عام ٢٠٢١ عدة تصميمات وصيحات للأزياء الكاجوال المناسبة لكل الفتيات بمختلف أعمارهن وشخصياتهن، ومنها استوحينا للفتيات المحجبات عدة خيارات يمكنهن الاعتماد عليها في العام القادم لمظهر محتشم ومنسَّق بعناية.



بنطلونات الخصر العالي لربيع وصيف ٢٠٢١

بنطلونات الخصر العالي



لم تتخلَّ البنطلوناتُ عاليةُ الخصر عن مكانتها ضمن الصيحات الأبرز في موسم العام القادم، لذا يمكنك اختيار بنطال باللون البيج بخصر عالٍ مع بلوزة منقوشة بالزهور الحمراء والزرقاء، وأكملي إطلالتك بالبيج والأزرق لإطلالة بسيطة ومبهرة، أو نسقي بنطال الجينز الأزرق مع قميص أزرق بأكمام منفوخة، وأكملي إكسسواراتك بلون آخر كالأحمر.



موضة الألوان القوية لعام ٢٠٢١

موضة الألوان القوية



أغلب الاتجاهات التي سيطرت على خطوط الموضة طغت عليها اللمسة الجريئة البعيدة كل البعد عن التقليدية، وفي مقدمتها تعود صيحة ألوان النيون والنغمات الصارخة بشكل عام لتتصدر في الأزياء الكاجوال لموسم ربيع وصيف 2021، ومنها كان الأصفر الفاقع نجم مجموعات كثيرة، لذا استوحينا لكِ إطلالة ببنطال أصفر مع بلوزة بيضاء مصممة بأكمام منقطة بالأبيض وحقيبة بنية صغيرة، كما سجل اللون الفوشيا حضورًا قويًّا في خطوط الموضة ويمكنك اعتماده ببلوزة ناعمة مع إطلالة يكسوها اللون الأسود، أو اختاري معطف البليزر باللون الأخضر الفاقع مع بنطال الجينز وبلوزة وحجاب باللون الأبيض.



اعتماد طبعات الحيوانات من موضة 2021

طبعات الحيوانات



حافظت طبعات الحيوانات على مكانتها في موضة ٢٠٢١، ومنها يمكنك تنسيقه بعدة طرق لتواكبي هذه الصيحة، ومنها ارتداء بلوزة مصممة بطبعات النمر المزين بمطاط في الرقبة وربطة من الأسفل مع بنطال من الجينز وبليزر أبيض، ويمكن تنسيق هذه الإطلالة بإكسسوارات بنية لخيار ناعم في خريف وشتاء ٢٠٢١، أما للصيف والربيع فتأنقي ببلوزة مصممة بطبعات الأفعى مع أكمام منفوخة، وأكملي إطلالتك ببنطال الجينز الأزرق وحزام عريض للخصر لخيار ناعم ومواكِب للموضة، كما يمكنك اختيار بنطال مطبع بجلد النمر مع بلوزة وبنطال باللون الأسود.



