تفاصيل تعذيب زوج لزوجته "عارية" بـ"السكاكين".. أجبر أطفالهما على طعنها

علاقات و مجتمع

لحظة تجمدت عندها مشاعر الرحمة داخل قلب زوج قام بتعذيب زوجته أمام أعين أطفالها الأربعة، بل وأجبر أولاده على المشاركة في تعذيب والدتهم، بطرق وأساليب بشعة تخطت حدود المنطق والأعراف داخل المجتمع، وذلك بعد تحرير الزوجة لمحضر ضده، في وقت سابق، لتعديه المستمر عليها بالضرب، وذهابها إلى منزل أهلها.

الأب لأولاده: اللي مش هايعورها هاغزه

من هنا جاء تهديد الزوج لأطفاله الأربعة الذين تتراوح أعمارهم ما بين 11 و3 أعوام، للمشاركة في تعذيب والدتهم المسكينة، بألوان من العذاب المبرح، وسط كتمان لصرخاتهم أو الاستغاثة خوفًا من والدهم.

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قص شعر وحرق بالنار والتجرد من الملابس

أشكال مختلفة من التعذيب، لاقتها الزوجة على يد زوجها وأمام أعين أولادها، إذ قام الزوج بإجبارها على خلع ملابسها، ومن ثم قام بقص شعرها وحرقها بالنار.

إجبار الأطفال على المشاركة في تعذيب والدتهم

لم يكتفي الزوج على ممارسة أشكال التعذيب على زوجته أمام أعين أطفاله، بل بدأ في إجبارهم على الإمساك بالسكاكين والبدء في إحداث جروح متفرقة في أنحاء جسد والدتهم.

فيقول الابن "س.م.ر" 11 عامًا: "فوجئنا باعتداء والدي على والدتنا بالضرب ثم أجبرها على خلع ملابسها وقص شعرها وحرقها بالنار"، وتابع: "شعرت بالخوف أنا وأخواتي الثلاثة بس مش عرفنا نعمل حاجة ولا نخرج من البيت، وأحضر والدنا سكاكين وطلب منا كل واحد يمسك سكينة وأوقف ماما وقال لنا كل واحد يغزها بالسكينة واللي مش هيغزها هاضربه وأغزه". وأردف: "خوفنا وغزينا ماما وأتعورت وبعد كدا قال لنا كملوا قص شعرها بالموس والمقص".

4 أيام تعذيب متواصل

وكشفت الزوجة "رانيا. س" عن تفاصيل تعرضها للتعذيب على يد زوجها: "زوجي استمر في تعذيبي عارية لمدة 4 أيام متواصلة، واستخدم العصى ومطرقة، ثم أجبرني على الوقوف على مسامير بالإضافة للكي بالنار، كما أجبرني على النوم على البلاط عارية". وتابعت: "خلال هذه الفترة كنت عارية أمام أطفالنا الأربعة وأعمارهم 11 عامًا، 7 سنوات، 5 سنوات، و3 سنوات، وطلب منهم أن يقفوا حولي ويضع اثنين منهم السكاكين بجانبي الشمال واليمين والثالث يضع السكينة في ظهري والبنت تضعها على بطني وأجبرهم أن يغرزوا السكاكين ويمرروها على جسدي ثم طلب منهم أن يستكملوا قص شعري".

الابن الأكبر يهرب لإنقاذ والدته

بعد أيام من الحبس داخل المنزل، تمكن الابن الأكبر من مغافلة والده، والهرب إلى منزل جدته لأمه، التي أبلغت قوات الشرطة على الفور.