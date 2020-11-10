بالتزامن مع عرض "ربع قيراط".. سيدات يكشفن عن تعرضهن للخيانة الزوجية

علاقات و مجتمع

تصدرت عدد من مشاهد رواية "ربع قيراط" إحدى أجزاء مسلسل "إلا أنا"، تريندات وأحاديث مواقع التواصل الاجتماعي، على مدار الأيام القليلة الماضية، تزامنًا مع عرضها، إذ تناقش قضية تعرض الزوجات للخيانة من أزواجهن، ومعاناة المطلقات داخل المجتمع، بشكل درامي اجتماعي.

وقد لاقى دور مصطفى درويش "أحمد" في المسلسل صدى كبيرا بين جمهوره، بعد خيانته لزوجته "مني" ريهام عبدالغفور، دون أن تشعر من بداية المسلسل، إلا أنه صدمها بعد زواجه في شقتهما الجديدة التي قامت بتجهيزها بنفسها.

Advertisements

تفاعل كبير للعديد من السيدات على مواقع التواصل الاجتماعي، مع أحداث "ربع قيراط" والتضامن مع شخصية "منى" التي تعرضت للخيانة على يد زوجها "أحمد"، إذ كشف عدد من النساء عن تعرضهن لمواقف خيانة مشابهة على أيدي أزواجهن، ومدى معاناتهن في مواجهة تلك المشكلة.

تقول نهى عبدالمنعم (41 عاما)، إنها تعرضت للخيانة على يد زوجها، واكتشفت عن طريق الصدفة زواجه من أخرى بعد أعوام طويلة من زواجهما وإنجابهما 3 أطفال، "ربنا كرمه وكرمني بـ 3 أولاد، بنت وولدين، وطول عمري مخلصة ليه ولبيتي، وقبلت بالزواج بيه مع أنه أكبر مني بسنين كتيرة، وبعد 14 سنة اتصدمت لما عرفت إنه متجوز واحدة عليا وأكبر منه في السن علشان فلوسها، واتطلقت منه، بس بعد سنتين طلاق، رجعت له تاني لأن ولاده محتاجين ليه، وقررت من وقتها إني أضحي وأتنازل علشان ولادي بس".

"كنت شاكة فيه أوقات كتيرة بعد جوازنا بشهور، وفضلت أكدب نفسي عشان أحنا متجوزين عن حب، بس للأسف شكي طلع في محله واكتشفت إنه على علاقة ببنت مراهقة، وواهمها بالجواز، من غير تفكير لجأت لأهلي وطلبت الطلاق، مع إنه حاول كتير يصلح اللي بيننا بس كرامتي فوق كل شئ".. حسب سهير مصطفى (28 عاما).

سنوات طويلة عانت خلالها "مريم.ح" 38 عاما، من خيانة زوجها لها وعلمها بالأمر، "كنت عارفة إنه بيخوني علشان ده داء ومرض فيه، وبعدي علشان للأسف بحبه وبقول بكرة يتعدل، بس لحد ما وصلنا لحيطة مسدودة وهو مش قادر يعيش من غير علاقاته الكتيرة، وطلبت الانفصال بهدوء".

ويشارك في بطولة حكاية "ربع قيراط" عدد كبير من النجوم إلى جانب ريهام عبدالغفور، منهم مصطفى درويش وإنعام سالوسة، وإبراهيم السمان، والحكاية من تأليف أمين جمال.