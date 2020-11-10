"قومي المرأة" يهنئ ميار الشريف بفوزها التاريخي ببطولة تشارلستون

علاقات و مجتمع

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، بالتهنئة إلى ميار شريف بطلة مصر في التنس، بعد تتويجها ببطولة تشارلستون الدولية بأمريكا، إثر فوزها في المباراة النهائية على البولندية كاتارزينا كاوا.

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وأعربت الدكتورة مايا مرسي، عن فخرها وسعادتها بهذا الإنجاز التاريخي الذى حققته فتاة مصر الذهبية، صاحبة الـ24 عاما، للتنس المصري، مؤكدة أن ميار شريف، واصلت كتابة التاريخ المشرف للمرأة المصرية في المجال الرياضي، كأول مصرية تتأهل إلى الدور الرئيسي لبطولة رولان جاروس.

يذكر أن ميار شريف، لمعت موهبتها خلال مراحل الناشئين، ونجحت في دخول قائمة أفضل 50 لاعبة في العالم في سن الـ16 عاما، في أغسطس 2020، ونجحت في التأهل إلى الدور الرئيسي لبطولة براج المفتوحة، لتصبح ثاني مصرية فقط في التاريخ تشارك على هذا المستوى منذ مروة علواني عام 1999،.

وتملك 16 فوزًا و9 هزائم في عام 2020، بنسبة فوز 64%، وجاءت أعلى نسبة فوز للنجمة المصرية على الملاعب الترابية بـ12 فوزًا مقابل 3 هزائم، وهو ما يظهر براعتها على هذا النوع من الملاعب، في المقابل كانت نسبة فوزها على الملاعب الصلبة خلال العام 40% فقط بـ4 انتصارات و6 هزائم.