6 أنواع من الغازات يجب عليك ملاحظتها.. هذا ما تخبرك به عن صحتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

انتفاخ البطن هو نتيجة ثانوية للجهاز الهضمي الذي يُكسّر ويُعالج الطعام والمغذيات، ويتراكم الهواء في الجهاز الهضمي عند تناول الطعام والمضغ والبلع والذي يمتصه الجسم بشكل طبيعي، ثم يتم إطلاقه على هيئة غازات.

ويعد إطلاق الغازات طوال النهار والليل شيء جيد إلى حد كبير، ولكن هذا لا يعني أنه يجب عليك تجاهل ذلك تماما، إذ يمكن أن تعني العديد من الإشارات التي يريد جسمك أن يخبرك بها.

وفيما يلي 6 أنواع من الغازات التي يجب أن تلاحظها، وما الذي تحاول إخبارك به، كما أورد موقع " health".

1- إطلاق الغازات كثيرا والإصابة بالإمساك:

إذا تناول الأشخاص كمية زائدة من الألياف، يمكن أن يبدأ في إحداث الغازات والانتفاخ والتشنجات والإمساك، وذلك لأنه قد يصبح من الصعب تمرير حركات الأمعاء، وللتخلص من ذلك يجب تناول المزيد من الماء والتقليل من تناول الألياف.

2- إطلاق الغازات بشكل متكرر ليلا ونهارا:

يشير إطلاق الغازات بشكل متكرر ليلا ونهارا، إلى أنك تتناول المزيد من المشروبات الغازية، لذا من الأفضل التقليل منها.

3- رائحها سيئة للغاية:

إذا كانت رائحتها ذات رائحة سيئة، فيشير ذلك إلى جميع الأطعمة عالية الكبريت الكامنة والتي تتناولها في نظامك الغذائي، مثل البروكلي وبراعم بروكسل.

ويمكن أن تحدث نفس الرائحة الكريهة بعد تناول الخضروات الصليبية الأخرى مثل القرنبيط والثوم والبصل والجبن والفول والفواكه المجففة، ولكن إذا استمرت، فيجب استشارة الطبيب لأنه من الممكن أن تكون الرائحة مرتبطة بمرض التهاب الأمعاء أو متلازمة القولون العصبي.

4- كريهة الرائحة والمعاناة من ضيق في الجهاز الهضمي:

يمكن أن تشير الغازات المصحوبة بألم في البطن أو عدم الراحة بعد تناول الطعام إلى عدم تحمل الطعام.

على سبيل المثال، إذا شربت الحليب أو أكلت الجبن ثم شعرت بالتشنجات وانتفاخ البطن المفرط الذي تنبعث منه رائحة كريهة، في هذه الحالة، سيكون لديك حساسية تجاه اللاكتوز، ما يعني أن جسمك لا يمتص اللاكتوز (السكر الموجود في منتجات الألبان) حتى يصل إلى الأمعاء الدقيقة، حيث تتفكك البكتيريا، ما يؤدي إلى إطلاق غازات كريهة الرائحة تماما.

5- إطلاق الغازات أكثر من المعتاد في فترة الطمث:

تؤثر التغيرات البكتيرية أثناء فترة الحيض على عملية الهضم، ويمكن أن يتسبب ذلك في ظهور غازات ذات رائحة كريهة، لذا حاولي تناول الأطعمة غير المصنعة وسهلة الهضم قبل أن تتوقعي أن تبدأ دورتك الشهرية وامتنعي عن تناول الفلفل الحار أو الخضروات الصليبية.

6- إطلاق الغازات أكثر أو أقل من المعتاد:

يمكن أن يؤثر الإجهاد المفرط على إطلاق الغازات، لأنه عندما تكون تحت ضغط، قد تلجأ إلى الأطعمة التي لا تستهلكها عادة (مثل الوجبات الخفيفة المصنعة وأوعية الآيس كريم في وقت متأخر من الليل)، والتي تؤثر على عملية الهضم.

وبالتالي فإن القلق يحدث تغييرا في نظام الجهاز الهضمي ويغير وتيرة التبرز، ولكن إذا كنت لا تريد أن يؤثر مستوى التوتر لديك على الجهاز الهضمي، فحاول ممارسة أساليب التخلص من التوتر مثل التأمل اليقظ والتنفس العميق، والتي يمكن أن تمنعك من ابتلاع الهواء الزائد.