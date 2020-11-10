محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور إبراهيم:
شاركت الفنانة التونسية درة متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، صورة جديدة لها وهي ترتدي موديل جديد من الكولكشن الجديد الخاص بها.
وكشفت درة عن موديل من الكولكشن الشتوي لعام 2021، يتمثل في فستان منفوش قليلاً، ومن الأعلى مصنوع من خامة الجلد بتصميم التوب.
ويتميز أنه من أسفل مكون من عدة طبقات بالتصميم الذي يعرف بالكلوش، ويعلوه طبقة من الجوبير.
وارتدت درة أسفل الفستان شميز بيج بكم، وانتعلت مع الفستان هاف بوت أسود جلد تناسب مع الجلد الموجد في الفستان.
واختارت درة تسريحة شعر بسيطة، فجمعته في الخلف بوني تيل، وتركت خصلتين منسدلين إلى الأمام، واعتمدت مكياجا هادئا يميل إلى درجات الألوان النيود.
كانت هذه تفاصيل خبر درة بفستان أنيق من كوليكشن الشتاء من تصميمها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.