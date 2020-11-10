درة بفستان أنيق من كوليكشن الشتاء من تصميمها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور إبراهيم:

شاركت الفنانة التونسية درة متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، صورة جديدة لها وهي ترتدي موديل جديد من الكولكشن الجديد الخاص بها.

وكشفت درة عن موديل من الكولكشن الشتوي لعام 2021، يتمثل في فستان منفوش قليلاً، ومن الأعلى مصنوع من خامة الجلد بتصميم التوب.

ويتميز أنه من أسفل مكون من عدة طبقات بالتصميم الذي يعرف بالكلوش، ويعلوه طبقة من الجوبير.

وارتدت درة أسفل الفستان شميز بيج بكم، وانتعلت مع الفستان هاف بوت أسود جلد تناسب مع الجلد الموجد في الفستان.

واختارت درة تسريحة شعر بسيطة، فجمعته في الخلف بوني تيل، وتركت خصلتين منسدلين إلى الأمام، واعتمدت مكياجا هادئا يميل إلى درجات الألوان النيود.