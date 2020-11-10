والدة ميار شريف عن فوزها ببطولة تشارلستون: حلم اتمنيته ودعيت يتحقق

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توجت ميار شريف فتاة مصر الذهبية، ببطولة تشارلستون الدولية للتنس التي أقيمت في أمريكا، في إنجاز تاريخي جديد للتنس المصري، بعد نجاحها في الفوز على البولندية كاتارزينا كاوا المصنفة 130 عالميًا، في النهائي، وتتوج بالبطولة بعد الفوز في 8 مباريات متتالية.

فرحة عجزت آمال ثابت، والدة ميار شريف عن وصفها بعد الفوز، فكان بالنسبة لها حلما وقفت بجانب ابنتها لتحقيقه، قائلة في حديثها لـ"هُن": "مبسوطة جدا بترتيبها الجديد، وفوزها حلم اتمنيته ودعيت كتير يتحقق، وبإذن الله هتعمل أحسن من كده بتشجيع الناس ليها".

والدة ميار: بقدملها كل الدعم.. ومعاها في أي مباراة داخل مصر

منذ صغرها تجهز ابنتها ميار، لأن تكون بطلة رياضية تحصد الجوائز وتكسر الأرقام القياسية: "حصلت على عدد من البطولات الأفريقية وهي في سن 13 سنة و14 سنة"، حتى انتقلت للعب في عدد من الأندية الأخرى منها النادي الأهلي ونادي الشرطة اللي كان نقطة تحول في مسيرتها مع لعبة التنس، حيث وفر لها كافة الإمكانات: "وسافرت إسبانيا في بطولتين، وفازت بهما"، لتنتقل للإقامة في إسبانيا، وتثبت فيها جدارتها كلاعبة تنس من طراز فريد.

طوال مسيرة "ميار" الرياضية قدمت والدتها لها الدعم المعنوي والمادي، فتحرص على متابعتها في المباريات الصعبة: "حتى لو خسرت مباراة بشجعها، لإننا لازم نتعلم من الأخطاء ونطور من الأداء، وهي بتعمل ده"، وماديا بتوفير كافة احتياجاتها في الغربة حتى تستمر في تفوقها الرياضي.

تتنقل والدة ميار، خلف ابنتها أينما حلت لمساندتها في مبارياتها المختلفة: "أي مباراة كانت بتسافر فيها جوه مصر، كنت ببقي معاها لتشجيعها"، وفي المباريات التي تقام في أوروبا، تحرص على متابعتها في التدريبات وقبل بدء المباراة.

مواقف صعبة

مواقف صعبة عديدة عاشتها والدة لاعبة التنس المصرية، مع ابنتها، أبرزها خسارة بطولة الاتحاد المصري للتنس عام 2012، إذ كانت ميار، حينها في الـ16 من عمرها، وحزنت بشدة لخسارة البطولة، لكنها دعمتها لتتجاوز ذلك الموقف.

معلومات عن أيقونة التنس المصرية ميار شريف

أول لاعبة مصرية في التاريخ تفوز بمباراة في أي بطولة من بطولات التنس الكبرى.

أصبحت ميار شريف، أيقونة للتنس المصري، بعد تحطيمها للأرقام القياسية.

شاركت في آخر نسختين من بطولة براج المفتوحة بالتشيك

حققت الميدالية الذهبية بمنافسات دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب نوفمبر الماضي، بعد التغلب على لاعبة جنوب أفريقيا ستورم سيمونز، بنتيجة 2/0.

وصل رصيد ميار شريف، من البطولات إلى ثمانية ألقاب فردي، وستة ألقاب زوجي في المنافسات الدولية للعبة التنس.

أطلق عليها لقب فتاة مصر الذهبية.