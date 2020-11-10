رامي جمال لزوجته: "بحس إني متفائل بوجودك في وسط كل مشاكل الدنيا"

علاقات و مجتمع

نشر الفنان رامي جمال عبر حسابه الشخصي موقع تبادل الصور والفيديوهات، صورة تجمعه بزوجته ناريمان؛ موجها الشكر لها على وقوفها بجانبه في الأوقات الصعبة التي يمر بها.

وكتب جمال: "في وسط مشاكل الدنيا وصعوبتها دايما بحس إني متفائل بوجودك ممكن أسمع دعوة حلوة منكم".

ومازح: "يارب متقومش من النوم تقولي إن الصورة مش عجباها".

مرحلة جديدة في حياته.. رامي جمال يطلق شركة إنتاجه الخاصة

أعلن المطرب رامي جمال في وقت سابق عن افتتاح شركة إنتاج خاصة به، وذلك بعد أيام من انتهاء عقده مع شركة "نجوم ريكوردز" التي تولت إنتاج ألبوماته في السنوات الماضية.

ونشر جمال صورة من لوجو الشركة، وكتب: "بسم الله الحمد لله فتحت شركة الإنتاج الخاصة بيا بفضل ربنا ودعمكم وإن شاء الله بدعمكم ومجهود أصدقائي المبدعين من ملحنين وشعراء وموزعين تكبر وتنجح شكرا أحمد جمال وشركته design it على اللوجو الجميل ده".

رامي جمال كان قد وجه الشكر لشركة الإنتاج "نجوم ريكوردز"، والذي تعاون معها في 4 ألبومات غنائية.

وغرد "رامي"، عبر حسابه بموقع "تويتر": "النهارده وبعد عشرة 8 سنين أقدر أقول لنجوم ريكوردز شكراً على وجودكم في مرحلة مهمة في حياتي عملنا فيها أربع ألبومات، سنة الحياة إن كل واحد لازم يخوض مرحلة وتجربة جديدة أتمنى لكم النجاح وتاني بشكركم فرد فرد وأشوفكم على خير".

كان رامي جمال، قد انتهى من تسجيل أغنيته الجديدة "لسه الكلام زعلان"، التي يطرحها بعد فترة من الغياب.

الأغنية الجديدة من كلمات جمال الخولي، ومن ألحانه، وتوزيع أحمد إبراهيم، ووتريات سعيد كمال.

كان رامي جمال، طرح ألبوم "أنا لوحدي" مع شركة "نجوم ريكوردز" من عدة أشهر، وتعاونه فيه مع الشعراء تامر حسين، ومحمد عاطف، وجمال الخولي، وأحمد المالكي، وشادي نور، وأحمد عرفان، ورقية عبدالعزيز، ومصطفى حسن، ومحمد أبو نعمة، أما المحلنين فهم، بلال سرور، ومحمد أنيس، وياسر نور، ومدين.

بينما التوزيع الموسيقي فكان لكل من توما، ونادر حمدي، وشريف مكاوي، وأحمد إبراهيم، وأحمد المغربي، ووسام عبد المنعم، وكريم عبد الوهاب. وشارك رامى جمال في الألبوم كملحن حيث قدم ما يقرب من 9 أغنيات.

يذكر أن كليب "سقف" ظهر فيه عدد كبير من النجوم مثل أحمد السقا وإسعاد يونس وعمرو يوسف وهشام جمال وحمدي الميرغني وحسن الرداد وعلي ربيع ومحمد أوس أوس وشيماء سيف ومحمد عبدالرحمن والشيف علاء الشربيني وعمرو سعد وهنادي مهني وأحمد السعدني ومي عمر وهشام ماجد وكريم عبدالعزيز وحمادة هلال وأكرم حسني وهشام عباس ونسمة عبدالعزيز وخالد عليش.

ومن نجوم الرياضة شيكابالا وعمرو السولية وطارق حامد ورمضان صبحي وأحمد الشيخ ومحمود علاء وحسني عبدربه وحسين السيد وحسين الشحات بجانب عدد من الإعلامين مثل إنجي علي وإبراهيم فايق وهاني حتحوت والمصارع السابق كرم جبر، إضافة إلى صناع الأغنية الشاعر مصطفى حسن والملحن بلال سرور والموزع توما.