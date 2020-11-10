شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق النار على أفغانية وطعنها في عينيها بسبب حصولها على وظيفة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كان آخر ما وقعت عليه عينا خاطرة البالغة من العمر 33 عاما هو ثلاثة رجال على دراجة نارية أطلقوا النار عليها بعدما غادرت محل عملها في مركز للشرطة بإقليم غزنة في وسط أفغانستان وطعنوها بسكين في عينيها. وعندما أفاقت في المستشفى، كان العالم غارقا في الظلام. ويقوم ناشطون ان هذه الجريمة سببها حصول خاطرة على وظيفة.

لم يتسبب الهجوم في فقدان بصر خاطرة فحسب، بل أضاع أيضا حلما كانت قد ناضلت من أجل تحقيقه، وهو أن يكون لها عمل مستقل. وكانت قد التحقت بشرطة غزنة للعمل في إدارتها الجنائية قبل بضعة أشهر.

قالت"كنت أتمنى لو خدمت في الشرطة عاما واحدا على الأقل. لو أن هذا حدث بعد ذلك، لكان الأمر أهون. لكنه حدث بعد فترة قصيرة جدا... تحقق حلمي لثلاثة أشهر فقط".

وقالت سميرة حميدي، التي تعمل في منظمة العفو الدولية في أفغانستان "رغم أن شغل الأفغانيات مناصب عامة كان دائما محفوفا بالمخاطر، تفاقمت الأمور بتصعيد العنف في الآونة الأخيرة في جميع أنحاء البلاد... الخطوات الكبيرة التي تحققت في مجال حقوق المرأة في أفغانستان على مدى أكثر من عقد يجب ألا تسقط ". تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | إطلاق النار على أفغانية وطعنها في عينيها بسبب حصولها على وظيفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.