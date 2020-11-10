نور عمرو دياب تجيب على أسئلة متابعيها: بحب الرقص ومدمنة مجوهرات

علاقات و مجتمع

اعتادت نور عمرو دياب، مؤخرًا، مشاركة متابعيها بكل جديد، على غرارها أشقائها، بعد أن كانت مبتعدة عن منصات "السوشيال ميديا"، وعبر خاصية القصص المصورة لحسابها الرسمي على إنستجرام، أجابت عن الكثير من أسئلة المتابعين حول حياتها.

ويرصد "هن"، أبرز إجابات نور عمرو دياب، على أسئلة متابعيها.

- يوم ميلادها 10 يونيو.

- تعيش في لندن العاصمة البريطانية.

- تعمل مصممة أزياء وبلوجر.

- تعتمد على النظام النباتي في غذائها، وهو أيضًا النظام الذي تعتمد عليه الفنانة دينا الشربيني، إذ كشفت عن ذلك خلال لقائها مع الإعلامية إسعاد يونس، في برنامج "صاحبة السعادة".

- تتحدث العربية والإنجليزية والإسبانية، ولغة الإشارة بالإنجليزية.

- تدرس إدراة الأعمال.

- تعتمد في أزيائها على الإطلالات الأنيقة البسيطة المقترنة بالمجوهرات، إذ وصفت نفسها بـ"مدمنة مجوهرات".

- لونها المفضل هو البينك.

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- والدها عمرو دياب هو مطربها المفضل.

- طولها 161 سم.

- لا تريد اقتحام مجال التمثيل، إذ تراه كافيا لوالدتها شيرين رضا، وورثت عن جدها محمود رضا، موهبة الرقص.

- تحب التسوق من المحلات أو الشراء "أونلاين"، لكن خلال فترة الحجر الصحي اعتمدت على "الأونلاين" لأنه آمن وأسرع.

- من هوايتها الرقص وممارسة الرياضة والألعاب والقراءة والطبخ.

- لديها 3 كلاب.

- تأمل أن تحضر إلى مصر قريبا، لكن بريطانيا حاليا تحت الحظر الشامل.

ظهور نور عمرو دياب على إنستجرام

وكانت من أكثر المرات التي أثارت خلالها نور عمرو دياب، الجدل بين متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حين نشرت صورها وهي مرتدية بلوزة ذات أكمام طويلة مزودة بحزام من الخصر، وبنطلون جينز.

لكن اللافت للنظر في صور "نور" هو ارتدائها سلسلة على شكل "صليب"، وهو ما أثار الجدل بين متابعيها، إذ جاءت بعض التعليقات: "صليب؟" "سؤال هو دا صليب؟" "ده صليب فعلًا؟".

وجاءت بعض التعليقات، موضحة أن السلسلة ترمز لأحد الماركات العالمية تتخذ ذلك الشكل، وأنه ليس "صليب".