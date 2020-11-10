بسنت شوقي عن موعد زفافها على محمد فراج: محددناش عشان دقنه

علاقات و مجتمع

تحدث الثنائي الفنان محمد فراج، وخطيبته الفنانة بسنت شوقي، عن علاقتهما وكشفا عن جوانب من حياتهما، خلال ظهورهما في برنامج "It's Show Time"، مع الإعلامية دينا حويدق، على قناة "CBC".

وكشف فراج، عن أكثر صفة يحبها في خطيبته بسنت: "هي رقيقة جدًا"، ومازحته خطيبته بوصفه "كذاب"، وتابع: "لكن بتطلع من صفر لـ100 في 3 ثواني.. بتنفعل بسرعة جدًا جدًا وبتهدى ببطء جدًا".

أما "بسنت" فتحدثت عن صفات "فراج" التي تحبها قائلة: "أنا بحب طيبته وحنيته.. لكن هو عصبي جدًا".

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وعن موعد زفافهما، أوضح "فراج" أنه يقترب، بينما ذكرت بسنت: "عشان دقنه.. عشان هي ليها علاقة بشغله"، واستكمل بأن الزفاف قد يكون آخر العام الحالي.

وكان الفنان محمد فراج، أعلن خطوبته رسميًا للفنانة بسنت شوقي، في حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي.

محمد فراج وبسنت شوقي في الجونة

وكان الثنائي "فراج" و"بسنت"، حضرا مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة نهاية أكتوبر الماضي، ولفتا الأنظار إليهما بظهورهما سويًا، وفي إحدى مرات ظهورهما على "ريد كاربت"، ظهرا أمام الكاميرات وكان كل منهما يسير بمفرده، إلا أنّ مصوري القنوات الفضائية طالبوهما بالوقوف لعدّة دقائق من أجل التقاط مجموعة من الصورة، لكن فراج، رفض.

ودخلت "بسنت" في حالة من الغضب، الأمر الذي دفعها لإلقاء هاتفها على الأرض، وحاول فراج، تهدئة الأجواء أمام المصورين، وسرعان ما التقطه من الأرض، ودخلا معاً لمُتابعة أحد الأفلام.