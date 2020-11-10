الامارات | مصور بريطاني يتتبع طريق غارق في الرمال بأبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن مصور بريطاني يتتبع طريق غارق في الرمال بأبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بمجموعة من الصور المذهلة؛ كشف المصور المقيم في الإمارات البريطاني ليام كلايتون عن طريق مهجور يعد من أبرز المواقع الفريدة التي عثر عليها في الإمارات، موضحا أن الطريق يقع باتجاه صحراء ليوا على بعد ساعتين من مدينة أبوظبي.

ونشر كلايتون عبر حسابه على "انستغرام" مجموعة من الصور للطريق التقطها من أعلى على فترات مختلفة بواسطة "كاميرا دراون"، مشيراً في تقرير نشرته "سي إن إن عربية"، أنه اعتاد ارتياد الطريق المهجور على مر السنين، حيث يلاحظ كيفية تغيير رمال الصحراء لمعالمه، معرباً عن اعتقاده أنه خلال السنوات القليلة المقبلة، سيختفي الطريق تماماً عن الأنظار.

وقال كلايتون أنه غالباً ما يتصفح مواقع الإنترنت وخرائط غوغل لساعات متواصلة سعياً في العثور على مواقع جذابة محتملة من أعلى. مضيفاً: "أقود لمسافات طويلة إلى المواقع في وضح النهار دون اصطحاب الكاميرا ببساطة للقيام بأخذ ملاحظات من الموقع، والتأكد من أنه آمن، والالتزام بعدم انتهاك أي خصوصية".

وأشار المصور البريطاني أن تصوير الطريق لم يكن سهلا حيث واجه العديد من المحاولات الفاشلة عند محاولته توثيق الموقع من الجو في الصباح الباكر، وذلك بسبب الضباب أو السحب التي تمنع شروق الشمس، وهو ما يجعل التصوير الجوي في الصباح مهمة صعبة، بحسب ما ذكره. في حين تعتبر أبرز لقطة جوية ضمن سلسلة توثيقه لهذا الطريق المهجور هي لـ"مشهد شروق الشمس الجميل في منتصف الطريق مباشرةً"، التي التقطها قبل بضعة أشهر، بعد العديد من المحاولات الفاشلة.

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